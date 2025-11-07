Juventus, dal bilancio 2025 a Tether: l'assemblea degli azionisti in diretta

Il club bianconero si prepara ad approvare il bilancio della passata stagione e a trattare diversi argomenti chiave, da Tether al nuovo CdA.

Assemblea azionisti Juventus
È tutto pronto per il via all’assemblea degli azionisti della Juventus, che andrà in scena oggi a partire dalle 10 all’Allianz Stadium. Un evento che dovrà approvare il bilancio 2024/25 chiuso in perdita per 58,1 milioni, votare sul via libera all’aumento di capitale e che dovrebbe vedere la nomina di Damien Comolli quale nuovo amministratore delegato del club (anche se formalmente potrebbe slittare a un CdA dei prossimi giorni).

Soprattutto però l’assise bianconera si preannuncia in qualche modo storica visto che probabilmente per la prima volta nella storia del club la dinastia Agnelli-Elkann si troverà di fronte un socio scomodo, ovvero il gigante delle stablecoin Tether che è salito all’11,5% del capitale e che, particolari svelati per primo da Calcio e Finanza, ha chiesto sinora senza ottenere nulla, una maggiore rappresentanza in CdA e la possibilità di partecipare direttamente all’aumento di capitale. Il socio di maggioranza Exor, di fatto, ha tuttavia risposto negativamente.

Calcio e Finanza sta seguendo l’assemblea in diretta dallo Stadium bianconero e fornirà aggiornamenti costanti nel live blog di seguito:

[IN AGGIORNAMENTO]

Ore 10.48: il presidente Gianluca Ferrero fornisce un aggiornamento sui procedimenti giudiziari legati all’inchiesta di fine 2022.
Ore 10.41: parola al Chief Financial Officere della Juventus Stefano Cerrato, che legge i fatti di rilievo relativi all’esercizio 2024/25.
Ore 10.25: l’amministratore delegato Maurizio Scanavino legge i principali numeri del bilancio della Juventus, chiuso con un rosso di 58,1 milioni di euro.
Ore 10.24: si procede al voto sulla richiesta del secondo azionista Tether di anticipare la parte straordinaria dell’assemblea, rispetto alla parte ordinaria. La richiesta è respinta con il 91% dei voti.
Ore 10.09: il presidente Gianluca Ferrero ha ufficialmente aperto i lavori dell’assemblea.

