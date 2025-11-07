La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per l’ipotesi di false comunicazioni sociali relative al bilancio 2022 della Juventus. Lo ha comunicato il presidente del club bianconero, Gianluca Ferrero, intervenendo durante l’assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio 2025 e la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Questa novità segna un passaggio importante nella lunga vicenda giudiziaria che ha coinvoltola Juventus negli ultimi anni. «Nella prima decade del mese di ottobre 2025 è stata formulata l’archiviazione per l’ipotesi di false comunicazioni sociali relative al bilancio 2022, sul quale la società non è mai stata indagata. Con questo la vicenda penale è stata chiusa», ha detto Ferrero.

La decisione della Procura arriva dopo che, in relazione ai tre bilanci precedenti, la Juventus aveva scelto di optare per il patteggiamento (per il quale Ferrero ha voluto ricordare che non si tratta di un’assunzione di responsabilità), accettando le sanzioni previste per chiudere la controversia.