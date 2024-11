Il Bernabeu tra storia e business: viaggio nella casa del Real Madrid

Per questo il Santiago Bernabéu è molto più di uno stadio. È il simbolo del successo e della visione economica del Real Madrid . La sua evoluzione rappresenta la capacità del club di anticipare le tendenze e di investire nel futuro. La modernizzazione attuale lo ha trasformato poi in una vera e propria macchina da soldi.

Inaugurato nel 1947 , in meno di 80 anni ha subito ben 6 ristrutturazioni , quasi una ogni 10 anni. A dimostrazione che è da sempre l’impianto moderno per eccellenza, un trendsetter in fatto di tecnologia e architettura.

L’inaugurazione ufficiale avvenne il 14 dicembre 1947 , con una partita tra il Real Madrid e i portoghesi del Belenenses , che vide le merengues vincere per 3-1. Lo stadio fu inizialmente chiamato Nuevo Estadio Chamartín ma nel 1955 venne rinominato Santiago Bernabéu in onore del presidente .

L’investimento iniziale fu di circa 37 milioni di pesetas , una cifra astronomica per l’epoca. E qui entra in gioco proprio Franco. Secondo molte ricostruzioni storiche il dittatore spagnolo avrebbe invogliato il Banco Mercantil e Industrial a concedere un importante prestito a Bernabeu per l’inizio dei lavori.

Bernabéu intuì l’importanza di un impianto di proprietà : stadio più grande uguale più gente che paga il biglietto ovvero più ricavi per il club e quindi più soldi da spendere sul mercato dei giocatori. Il vecchio impianto, Chamartín, era insufficiente per accogliere il numero crescente di tifosi e per ospitare le ambizioni di una società che puntava a diventare un colosso internazionale.

L’allora presidente del club, Santiago Bernabeu, ebbe però un’intuizione: costruire uno stadio che facesse da motore alla crescita economica del club per poi diventare anche più competitivo in campo.

Nel 1944, mentre il Mondo è ancora in guerra, la Spagna, governata da Francisco Franco , è fuori dal conflitto. Il Real Madrid non sta andando benissimo, Barcellona e addirittura Atletico Madrid stanno vincendo di più: i Blancos arrivano da un decimo e un settimo posto in Primera Divisió n .

Il Real Madrid è stato il primo club al mondo a superare il miliardo di ricavi in una stagione. Per la precisione 1,073 miliardi di euro , con un aumento di 230 milioni di euro (+27%) rispetto all’esercizio 2022/2023.

La leggenda narra che sia stato proprio l’amore di Francisco Franco per la squadra a permettere al fenomeno in arrivo dall’Argentina di firmare con il Real e non con i rivali del Barcellona che lo avevano addirittura messo sotto contratto per primi.

Giornata di presentazioni per il Real Madrid: il club madrileno ha infatti presentato ufficialmente la ristrutturazione del Santiago Bernabéu, in un evento alla presenza anche del sindaco di Madrid, Manuela…

All’inizio degli anni 2000, il Real Madrid entra in una nuova era “i Galacticos”, arrivano Zidane , Figo , Ronaldo e Beckham . Il club vuole rilanciarsi ancora una volta e vuole ridare lustro alla proprio casa. «Eravamo come i Beatles», disse Figo e lo stadio non doveva essere da meno.

Per quasi 30 anni il Bernabeu non viene toccato, fino al 1982 . Fino all’ anno dei Mondiali in Spagna . Madrid e il Bernabeu sono l’ombelico del mondo e lo stadio deve essere perfetto: vengono coperti due terzi dei posti a sedere, ridotta la capacità a circa 90mila posti e vengono rifatti spogliatoi, zona stampa e aree vip .

Come parte dell’accordo verrà costituita una nuova società per la gestione dello stadio e il ricavato della nuova attività sarà diviso in due parti. Il 70% di quanto incassato sarà destinato al Real Madrid, mentre il restante 30% finirà nelle tasche di Sixth Street. Un accordo che avrà una durata 20 anni.

In questa direzione va un nuovo accordo da 360 milioni siglato dal Real con il gruppo di investimento Sixth Street e la società statunitense operante nel settore dell’intrattenimento sportivo Legends Hospitality per l’organizzazione di concerti e altri eventi al Bernabeu .

Profitti che arriveranno sì dalla vendita dei biglietti delle partite di calcio ma non solo. Grazie al tetto richiudibile e al terreno di gioco retrattile l’obiettivo è di far “vivere” lo stadio sette giorni su sette.

Nel 2019 , proprio prima del Covid partono i lavori per la ristrutturazione più importante di tutte che ha cambiato completamento il volto all’impianto. Con l’obiettivo di creare un polo d’intrattenimento aperto tutti i giorni dell’anno, in grado di attrarre tifosi, turisti e appassionati anche oltre le partite di calcio.

Tecnologia e innovazione al servizio dello spettacolo e del business

E proprio il campo retrattile è una delle novità più importanti che permetterà di trasformare lo stadio nel teatro di un concerto, in un immenso centro congressi, in un palazzetto per basket o tennis un altro giorno per poi tornare il palco dei blancos quello dopo ancora. Il tutto grazie a una galleria sotterranea, una “grotta” di 30 metri di profondità sotto il Paseo della Castellana di Madrid. Ma come funziona?

L’idea alla base dell’opera è quella di creare un sistema di binari su cui circoleranno 7 o 8 lastre di circa 10 metri di larghezza e che saranno stipate nella galleria sotterranea, una sopra l’altra. Le zolle entrano nello spazio ricavato e scendono come se si trattassero di ascensori, una dopo l’altra. Grazie a un sofisticato sistema di ventilazione e di raffreddamento l’erba non si deteriorà quando viene stipata.

Il giorno della presentazione del progetto, il 2 aprile 2019, Florentino Perez in poche parole ha riassunto la sua visione: «Il Santiago Bernabeu è il futuro: sarà uno stadio moderno e all’avanguardia, una nuova e importante fonte di ricavi per il club».

Anche perché, parlando solo delle cifre che si incassano dal matchday i numeri sono importanti:

Per le partite di campionato i Blancos possono incassare tra 5 e 7 milioni di euro, a seconda dell’affluenza e dei prezzi dei biglietti, che variano in base all’avversario.

Le partite di Champions League e gli incontri di grande rilievo, come il “Clásico” contro il Barcellona, possono far lievitare i guadagni anche fino a 9-11 milioni di euro per partita.

Somme ingenti arrivano anche da posti VIP, lounge e altre aree di hospitality riservate ai tifosi più facoltosi, alle aziende e agli sponsor. Questi pacchetti di lusso possono costare migliaia di euro a partita. Si stima che i guadagni dalle aree premium possano arrivare a circa 1 milione di euro nelle partite di cartello.

E non dimentichiamoci del merchandising: entrate significative arrivano anche da magliette, sciarpe, gadget sia all’interno dello stadio che nei negozi circostanti. In una giornata particolarmente redditizia, il Real Madrid può generare da 500.000 a 1 milione di euro solo dal merchandising.

Anche le vendite di cibo e bevande all’interno dello stadio contribuiscono ai guadagni. Sebbene questi siano solitamente minori rispetto a biglietti e merchandising, rappresentano comunque una fonte di entrate continua. Per partite di grande affluenza, il guadagno può essere nell’ordine di centinaia di migliaia di euro.

E poi ci sono le sponsorizzazioni e le partnership con incassi che possono variare molto in base al tipo di evento.