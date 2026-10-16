Quando sarà presentato il film di Paolo Sorrentino su Carlo Ancelotti

Lo scorso 17 aprile Calcio e Finanza aveva svelato in anteprima mondiale che il regista premio Oscar Paolo Sorrentino stava valutando la realizzazione di un film biografico sulla vita e sulla carriera di Carlo Ancelotti, uno degli allenatori più vincenti nella storia del calcio, attualmente commissario tecnico della nazionale brasiliana.

Un’anticipazione che aveva trovato puntuale conferma nel maggio successivo, proprio durante il Festival del Cinema di Cannes, quando era stata annunciata ufficialmente la realizzazione del progetto. Il film, che rappresenta il primo documentario della carriera di Sorrentino, è prodotto da Francesco Melzi d’Eril per MDE Films, Chloe McClay, Celia Babini e Buck Andrews per Tart Productions e Gabriele Moratti per MeMo Films, in associazione con Fremantle e The Apartment. Le vendite internazionali, a eccezione dell’Italia, sono affidate a FilmNation Entertainment.