Sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione del corso di preparazione all’esame di abilitazione a Direttore Sportivo, organizzato dalla Scuola dello Sport di Sport e Salute e accreditato dalla FIGC. Il percorso formativo inizierà il 2 novembre 2026 e si concluderà il 31 maggio 2027. L’obbiettivo principale è fornire ai partecipanti tutte le conoscenze necessarie per sostenere l’esame di abilitazione FIGC. Il corso è rivolto a chi vuole intraprendere una carriera nel ruolo di Direttore Sportivo, quindi colui che all’interno di una società calcistica si occupa di diversi aspetti dell’attività del club, dalla gestione dell’area tecnica ai rapporti con i calciatori, fino alle questioni organizzative ed economiche. Il programma affronta quindi le principali aree di competenza richieste dalla professione: tecnica, gestionale e organizzativa, normativa e giuridica, economica, comunicazione e marketing.

Il programma del corso Il percorso prevede un totale di 144 ore di attività. Di queste, 102 saranno dedicate alle lezioni, mentre le restanti 42 ore comprenderanno 18 ore di project work e 24 ore di prove intermedie. Le attività si svolgeranno interamente online, attraverso Microsoft Teams, con lezioni in programma ogni lunedì dalle 14.00 alle 20.00. La Direzione del Corso valuterà anche la possibilità di svolgere tali attività in presenza. Il Per ricevere l’attestato di superamento del corso è necessario seguire almeno l’80% delle 144 ore. In seguito sarà possibile sostenere l’esame di abilitazione organizzato dalla FIGC, che si svolgerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano. La commissione sarà nominata dalla FIGC e comprenderà anche docenti indicati dalla Scuola dello Sport.