Ufficiale: confermate le anticipazioni di Calcio e Finanza al Festival di Cannes. Il premio Oscar Paolo Sorrentino girerà un film su Ancelotti

Dopo “L’uomo in più” del 2001 (ispirato alla vita di Agostino Di Bartolomei) e “È stata la mano di Dio” del 2021, ora è ufficiale: Paolo Sorrentino tornerà a occuparsi di calcio. Come anticipato da Calcio e Finanza, infatti, il regista napoletano premio Oscar 2014 per “La Grande Bellezza” dirigerà un docufilm sulla vita di Carlo Ancelotti.

L’ufficialità è arrivata direttamente dall’allenatore, oggi commissario tecnico del Brasile, che sul proprio profilo Instagram ha condiviso la notizia rilanciata dalla casa di produzione Tart Productions, che si occuperà del film: “È un onore raccontare la mia storia al fianco del grande Paolo Sorrentino. Ho sempre ammirato i suoi capolavori e la sua dedizione alla narrazione artistica”, ha dichiarato il tecnico a proposito del progetto. Le riprese, come appreso da Calcio e Finanza, inizieranno a partire da giugno, in occasione della sfida tra Brasile e Marocco ai Mondiali 2026 negli USA.

Il film è prodotto da Francesco Melzi d’Eril (produttore di Suspiria, Bones and All e Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, per MDE Films), Chloe McClay, Celia Babini e Buck Andrews per Tart Productions e Gabriele Moratti per MeMo Films. Eric Beard per Where is Football è il produttore esecutivo e la produzione è in associazione con Fremantle e The Apartment. Per Sorrentino è il primo documentario della carriera.

Una iniziativa che potrebbe avere un successo eclatante nel caso in cui coincidesse con la vittoria del Brasile allenato da Ancelotti ai prossimi Mondiali negli USA, che permetterebbe alla Selecao di conquistare la tanto agognata Exa, la sesta vittoria della Coppa del Mondo.