Il premio Oscar Paolo Sorrentino sta valutando un film sulla vita di Carlo Ancelotti

Dopo “L’uomo in più” del 2001 (ispirato alla vita di Agostino Di Bartolomei ) e “È stata la mano di Dio” del 2021, Paolo Sorrentino torna a occuparsi di calcio: il regista napoletano premio Oscar 2014 per “La Grande Bellezza” sta infatti valutando la realizzazione di un film sulla vita di Carlo Ancelotti . Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza in ambienti finanziari e confermato anche in quelli cinematografici, il pool di investitori sta finalizzando l’operazione e il via libera potrebbe arrivare a breve.

Non solo, ma cosa ancora più importante, Ancelotti è il tecnico che nella storia europea ha conquistato più volte la Champions League (due volte con il Milan e tre volte con il Real Madrid) e la Supercoppa UEFA (sempre due con i rossoneri e tre con i blancos), oltre a svariati altri titoli a livello nazionale.

Il tutto dopo una carriera ad alto livello anche da calciatore. Cresciuto tra Reggiolo e Parma, l’esordio in Serie A è arrivato nel 1979/80 con la Roma, dove ha disputato otto stagioni prima di passare nel 1987/88 al Milan, con cui ha chiuso la carriera nel 1991/92. Da giocatore, Ancelotti ha conquistato lo scudetto con la Roma nel 1982/83 e altri due campionati con il Milan (1987/88 e 1991/92), oltre a due Coppe dei Campioni (1988/89 e 1989/90 entrambe coi rossoneri, mentre saltò per infortunio quella persa dai giallorossi col Liverpool ai rigori nel 1983/84), due Supercoppe UEFA e due Coppe Intercontinentali (tra 1988 e 1990, tutte col Milan).

In Nazionale ha esordito nel Mundialito 1981 contro l’Olanda: in totale sono state 26 le presenze con la maglia azzurra, partecipando agli Europei 1988 (con l’Italia sconfitta in semifinale dall’Unione Sovietica) e ai Mondiali del 1990 (azzurri terzi dopo il ko in semifinale con l’Argentina e la vittoria nella finalina con l’Inghilterra).