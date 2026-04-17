Il cammino della Fiorentina in Conference League si conclude ai quarti di finale. A passare il turno è il Crystal Palace, nonostante la vittoria per 2-1 dei vola al ritorno. Risultato però insufficiente per recuperare il netto 3-0 maturato nella sfida di andata a Londra.

È stato un cammino fatto di alti e bassi quello della formazione di Paolo Vanoli, condizionato anche dalla precaria classifica in Serie A, che ora è però tornata a sorridere alla Fiorentina dopo una serie di vittorie che ha portato il margine sulla zona retrocessione a otto punti quando mancano sei giornate alla fine del campionato.