Il cammino della Fiorentina in Conference League si conclude ai quarti di finale. A passare il turno è il Crystal Palace, nonostante la vittoria per 2-1 dei vola al ritorno. Risultato però insufficiente per recuperare il netto 3-0 maturato nella sfida di andata a Londra.
È stato un cammino fatto di alti e bassi quello della formazione di Paolo Vanoli, condizionato anche dalla precaria classifica in Serie A, che ora è però tornata a sorridere alla Fiorentina dopo una serie di vittorie che ha portato il margine sulla zona retrocessione a otto punti quando mancano sei giornate alla fine del campionato.
Oltre alla rilevanza del risultato sportivo in campo europeo, non va dimenticato che il cammino compiuto nella terza manifestazione UEFA rappresenta una spinta anche sul fronte economico. Seppur non al livello della Champions League, la partecipazione alla Conference League consente incassare ricavi importanti che crescono con il passare dei turni. Ma quanto vale per la Fiorentina il cammino nell’edizione 2025/26 del torneo?
Fiorentina ricavi Conference League – Le cifre per i viola
La società viola, nella stagione 2025/26 con il raggiungimento dei quarti di finale ha incassato dalla UEFA oltre 10 milioni di euro per la sua partecipazione alla Conference League, secondo le stime di Calcio e Finanza. A questa cifra vanno aggiunti i ricavi da botteghino per le partite che la Fiorentina ha disputato al Franchi. Ecco nel dettaglio tutte le cifre del club viola:
- Bonus partecipazione: 3,17 milioni di euro
- Quota europea: 2,25 milioni di euro
- Quota non europea: 0,832 milioni di euro
- Posizione in classifica: 0,616 milioni di euro
- Risultati: 1,2 milioni di euro
- Bonus 9°-16° posto in classifica: 0,2 milioni di euro
- Bonus qualificazione playoff: 0,2 milioni di euro
- Bonus qualificazione ottavi di finale: 0,8 milioni di euro
- Bonus qualificazione quarti di finale: 1,3 milioni di euro
- TOTALE: 10,568 milioni di euro