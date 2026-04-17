Roma, Gasperini: «Sorpreso dai toni di Ranieri». E si commuove sull’Atalanta

« È evidente, mio malgrado, come io abbia subito tutto questo impatto mediatico. Per me e per la squadra, l’alibi però è zero. Noi abbiamo nella testa di giocare una gara », ha aggiunto l’allenatore. « Da quel momento in poi mi sono preoccupato solo di non rispondere e secondo di non creare alcun tipo di danno o difficoltà alla squadra perché noi abbiamo ancora chance di Champions, quella è l’unica cosa importante ».

« L’intervista di Ranieri per me è stata una sorpresa incredibile. Non c’è stato mai un tono diverso tra me e lui sia nelle conferenze con altra gente o nei rapporti diretti. In tanti mesi non avevo mai avuto questa sensazione di questi toni ». Parole di Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’ Atalanta , tornando sulle dichiarazioni del Senior Advisor del club giallorosso.

Gasperini ha poi spiegato come la sfida con l’Atalanta rappresenti uno snodo chiave nella corsa europea: «Quando ero all’Atalanta consideravamo la Roma un limite, se la battevamo eravamo da Champions. Ora che sono di qua penso lo stesso al contrario. L’Atalanta è da Champions e se noi la battiamo siamo autorizzati a giocare la Champions».

L’allenatore ha ribadito l’obiettivo stagionale: «Ho sempre puntato a migliorare la squadra per raggiungere subito la Champions, senza sconfinare di ruoli. Senza tutti questi infortuni sarebbe stata più agevole, sicuramente, ma ci proviamo lo stesso e l’obiettivo resta quello».

Sul tema degli infortuni Gasperini ha fatto l’esempio di Wesley: «Wesley ad esempio si sente di poter giocare, effettua sprint e tiri, ma la parte medica considera che ci sono dei rischi. Su questo si innescano delle discussioni e delle problematiche, ma che rientrano nella norma. Di lì a fare tutto un altro tipo di discussione ce ne passa. Wesley ha una volontà incredibile di partecipare a questa gara, dall’altra parte si frena. Ma se il medico dice di no, io non posso far nulla. Mi attengo a quello che dice».