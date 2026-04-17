Il Torino ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2025 con un rosso pari a 13,1 milioni di euro, un risultato in peggioramento rispetto all’esercizio al 31 dicembre 2024 che si era chiuso in utile per 10,4 milioni di euro. Il club di Urbano Cairo torna dunque a fare registrare una perdita: si tratta del sesto anno in rosso negli ultimi sette, dopo il risultato netto positivo dell’esercizio scorso.
Nel corso dell’anno solare 2025 il fatturato della società granata è stato pari a 122,5 milioni di euro (contro i 134,5 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024), mentre i costi sono aumentati passando da 114,8 milioni a quota 135 milioni.
Torino bilancio 2025 – I ricavi del club granata
Complessivamente, il Torino nel corso del 2025 ha registrato 122,5 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 134,5 milioni del 2024, un calo legato alla diminuzione delle plusvalenze. Quest’ultima rimane comunque la voce più corposa in termini di valore della produzione (quasi 43 milioni di euro), seguita a poca distanza dai ricavi da diritti televisivi, che si fermano quasi a 42 milioni di euro.
In particolare, le principali plusvalenze hanno riguardato le seguenti operazioni:
- Vanja Milinkovic-Savic al Napoli: plusvalenza di 17,8 milioni di euro;
- Samuele Ricci al Milan: plusvalenza di 15,1 milioni;
Questi i ricavi voce per voce:
- Ricavi da gara: 6,9 milioni di euro (5,9 milioni di euro nel 2024);
- Ricavi da sponsor, commerciali e royalties: 17,1 milioni di euro (16,6 milioni di euro nel 2024);
- Ricavi da diritti tv: 41,9 milioni di euro (48,5 milioni di euro nel 2024);
- Ricavi da gestione diritti calciatori, da cessione temporanea e altri proventi: 44,1 milioni di euro di cui 43 milioni da plusvalenze (59,3 milioni di euro nel 2024 di cui 58,4 milioni dalle plusvalenze);
- Altri ricavi: 12,3 milioni di euro (4,1 milioni di euro nel 2024);
- TOTALE: 122,5 milioni di euro (134,5 milioni di euro nel 2024).
Torino bilancio 2025 – I costi della società
I costi a bilancio per il Torino sono aumentati nel 2024 a 135 milioni di euro rispetto ai 114,8 milioni di euro del 2024. Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata a salari e stipendi del personale, a quota 68,9 milioni di euro (in aumento rispetto ai 58,8 milioni del 2024), mentre gli ammortamenti e le svalutazioni sono stati invece pari a 39 milioni di euro (anch’essi in aumento rispetto ai 32,9 milioni del 2024).
Questi i costi voce per voce nel 2025:
- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci: 1,7 milioni di euro (1,6 milioni di euro nel 2024);
- Costi per servizi: 18,7 milioni di euro (15,8 milioni di euro nel 2024);
- Costi per godimento di beni terzi: 1,8 milioni di euro (1,6 milioni di euro nel 2024);
- Costi per il personale: 68,9 milioni di euro (58,8 milioni di euro nel 2024);
- Ammortamenti e svalutazioni: 39 milioni di euro (32,9 milioni di euro nel 2024);
- Altri costi: 4,9 milioni di euro (4,1 milioni di euro nel 2024);
- TOTALE: 135 milioni di euro (114,8 milioni di euro nel 2024).
Torino bilancio 2025 – Il risultato netto
La differenza tra fatturato e costi è stata così pari a -12,5 milioni di euro (rispetto al +19,7 milioni di euro del 2024). Il risultato ante imposte è stato negativo per 15,4 milioni di euro circa rispetto al risultato positivo di 16,9 milioni del 2024, mentre il risultato netto è stato negativo per 13,1 milioni di euro contro il risultato positivo di 10,4 milioni dell’esercizio precedente. Una perdita coperta per 5 milioni attingendo alle riserve legate agli utili portati a nuovo, mentre per 8,1 milioni usando le riserve da versamenti della proprietà, di cui 4,9 milioni sono legati alla scelta della proprietà di rinunciare a un credito legato a un recente finanziamento, permettendo così al club di trasformare il debito in capitale.
Così il patrimonio netto al 31 dicembre 2025 è risultato positivo per 9,3 milioni rispetto al patrimonio netto pari a 17,6 milioni del 2024. Infine, sul fronte debiti, i debiti complessivi sono passati da 129,9 a 160,5 milioni di euro, di cui 4,7 milioni rimasti verso l’azionista di maggioranza dopo la conversione di cui sopra.
I debiti finanziari netti sono invece pari a -37,8 milioni di euro, rispetto al -34,6 milioni del 31 dicembre 2024, alla luce di liquidità pari a 14,5 milioni di euro (7,5 euro al 31 dicembre 2023) e debiti finanziari per 52,4 milioni (38,3 milioni al 31 dicembre 2024). Quest’ultima voce è aumentata rispetto al 31 dicembre 2024 per due nuovi finanziamenti da 4,3 milioni complessivi per la realizzazione di un nuovo centro sportivo per il settore giovanile e per 9,8 milioni per factoring legato ai crediti da calciomercato.