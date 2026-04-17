Nel corso dell’anno solare 2025 il fatturato della società granata è stato pari a 122,5 milioni di euro (contro i 134,5 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024), mentre i costi sono aumentati passando da 114,8 milioni a quota 135 milioni.

Il Torino ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2025 con un rosso pari a 13,1 milioni di euro , un risultato in peggioramento rispetto all’esercizio al 31 dicembre 2024 che si era chiuso in utile per 10,4 milioni di euro. Il club di Urbano Cairo torna dunque a fare registrare una perdita: si tratta del sesto anno in rosso negli ultimi sette, dopo il risultato netto positivo dell’esercizio scorso.

Torino bilancio 2025 – I costi della società

I costi a bilancio per il Torino sono aumentati nel 2024 a 135 milioni di euro rispetto ai 114,8 milioni di euro del 2024. Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata a salari e stipendi del personale, a quota 68,9 milioni di euro (in aumento rispetto ai 58,8 milioni del 2024), mentre gli ammortamenti e le svalutazioni sono stati invece pari a 39 milioni di euro (anch’essi in aumento rispetto ai 32,9 milioni del 2024).

Questi i costi voce per voce nel 2025:

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci: 1,7 milioni di euro (1,6 milioni di euro nel 2024);

1,7 milioni di euro (1,6 milioni di euro nel 2024); Costi per servizi: 18,7 milioni di euro (15,8 milioni di euro nel 2024);

18,7 milioni di euro (15,8 milioni di euro nel 2024); Costi per godimento di beni terzi: 1,8 milioni di euro (1,6 milioni di euro nel 2024);

1,8 milioni di euro (1,6 milioni di euro nel 2024); Costi per il personale: 68,9 milioni di euro (58,8 milioni di euro nel 2024);

68,9 milioni di euro (58,8 milioni di euro nel 2024); Ammortamenti e svalutazioni: 39 milioni di euro (32,9 milioni di euro nel 2024);

39 milioni di euro (32,9 milioni di euro nel 2024); Altri costi: 4,9 milioni di euro (4,1 milioni di euro nel 2024);

4,9 milioni di euro (4,1 milioni di euro nel 2024); TOTALE: 135 milioni di euro (114,8 milioni di euro nel 2024).

Torino bilancio 2025 – Il risultato netto

La differenza tra fatturato e costi è stata così pari a -12,5 milioni di euro (rispetto al +19,7 milioni di euro del 2024). Il risultato ante imposte è stato negativo per 15,4 milioni di euro circa rispetto al risultato positivo di 16,9 milioni del 2024, mentre il risultato netto è stato negativo per 13,1 milioni di euro contro il risultato positivo di 10,4 milioni dell’esercizio precedente. Una perdita coperta per 5 milioni attingendo alle riserve legate agli utili portati a nuovo, mentre per 8,1 milioni usando le riserve da versamenti della proprietà, di cui 4,9 milioni sono legati alla scelta della proprietà di rinunciare a un credito legato a un recente finanziamento, permettendo così al club di trasformare il debito in capitale.

Così il patrimonio netto al 31 dicembre 2025 è risultato positivo per 9,3 milioni rispetto al patrimonio netto pari a 17,6 milioni del 2024. Infine, sul fronte debiti, i debiti complessivi sono passati da 129,9 a 160,5 milioni di euro, di cui 4,7 milioni rimasti verso l’azionista di maggioranza dopo la conversione di cui sopra.

I debiti finanziari netti sono invece pari a -37,8 milioni di euro, rispetto al -34,6 milioni del 31 dicembre 2024, alla luce di liquidità pari a 14,5 milioni di euro (7,5 euro al 31 dicembre 2023) e debiti finanziari per 52,4 milioni (38,3 milioni al 31 dicembre 2024). Quest’ultima voce è aumentata rispetto al 31 dicembre 2024 per due nuovi finanziamenti da 4,3 milioni complessivi per la realizzazione di un nuovo centro sportivo per il settore giovanile e per 9,8 milioni per factoring legato ai crediti da calciomercato.