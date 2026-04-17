Concluso il turno dedicato alle coppe europee, con l’eliminazione delle ultime squadre italiane rimaste in gioco (Bologne e Fiorentina), la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari del 35° turno di campionato. L’attesa su questa giornata era legata proprio alle coppe, per capire come organizzare gli incontri in caso di qualificazione delle due italiane (o di una delle due).

Con l’uscita di scena di Bologna e Fiorentina, la Lega non ha vincoli particolari e ha definito così la programmazione degli incontri. Si tratterà di un turno delicato, con l’Inter protagonista in casa contro il Parma (domenica alle 20.45, potrebbe essere una delle sfide per la conquista dello Scudetto) e il Napoli che sarà di scena a Como il giorno prima, sabato 2 maggio alle ore 18.00).