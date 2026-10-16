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Il Milan supera il Salisburgo: il totale dei premi UEFA incassati dai rossoneri fin qui

La squadra di Amorim controlla il match e chiude con un successo per 4-0. Grande protagonista Alphadjo Cisse con una tripletta per la prima vittoria nell’Europa League 2026/27.

Di
Luca Cosentini
Finanza
Onefootball
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(Foto: Jasmin Walter/Getty Images)

Ruben Amorim si fida delle seconde linee e il Milan trova la prima vittoria in questa Europa League. I rossoneri controllano la sfida in casa del Salisburgo e chiudono con un successo per 4-0. Grande protagonista Alphadjo Cisse con una tripletta – il più giovane italiano a riuscirsi nella storia delle competizioni UEFA –, a cui si è aggiunto anche il sigillo finale di Gonçalo Ramos.

Ora i rossoneri, dopo il turno di campionato che li vedrà sfidare l’Atalanta – reduce anche lei da una vittoria in Europa, ma in Conference League – dovranno affrontare un’altra trasferta, in casa degli inglesi del Bournemouth, una delle squadre a punteggio pieno dopo due giornate.

Calcio e Finanza

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