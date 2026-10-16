Il Milan supera il Salisburgo: il totale dei premi UEFA incassati dai rossoneri fin qui

Ruben Amorim si fida delle seconde linee e il Milan trova la prima vittoria in questa Europa League. I rossoneri controllano la sfida in casa del Salisburgo e chiudono con un successo per 4-0. Grande protagonista Alphadjo Cisse con una tripletta – il più giovane italiano a riuscirsi nella storia delle competizioni UEFA –, a cui si è aggiunto anche il sigillo finale di Gonçalo Ramos.

Ora i rossoneri, dopo il turno di campionato che li vedrà sfidare l’Atalanta – reduce anche lei da una vittoria in Europa, ma in Conference League – dovranno affrontare un’altra trasferta, in casa degli inglesi del Bournemouth, una delle squadre a punteggio pieno dopo due giornate.