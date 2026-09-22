Paramount, di cui è socio anche RedBird, il fondo di Gerry Cardinale proprietario di Milan e Tolosa, ha raggiunto un accordo per chiudere la causa antitrust che stava rallentando l’acquisizione di Warner Bros. Discovery per 111 miliardi di dollari.. L’intesa, di cui dà notizia il Wall Street Journal, elimina l’ultimo ostacolo significativo alla nascita di un nuovo colosso dell’intrattenimento e dei media. Un gruppo di Stati americani, guidato dal procuratore generale della California Rob Bonta, democratico, aveva fatto causa a Paramount a luglio, sostenendo che l’acquisizione di Warner Bros. Discovery avrebbe concentrato nelle mani di un’unica società un potere eccessivo nel settore della televisione via cavo e dei grandi film di Hollywood.

Per arrivare all’accordo Paramount e gli stati hanno concordato una serie di concessioni. Il colosso dell’entertainment si è impegnato a istituire un comitato composto da giornalisti con il compito di garantire l’indipendenza editoriale di Cnn e Cbs News e a distribuire 30 film all’anno nelle sale cinematografiche. La società ha inoltre promesso di investire 1,5 miliardi di dollari aggiuntivi nella produzione cinematografica nei prossimi cinque anni.