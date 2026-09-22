L'Inter all'esordio nella Champions femminile: per i tifosi presenti fase di vendita dedicata in vista del derby maschile

Oggi, martedì 22 settembre, l’Inter Women inaugura una nuova pagina della propria storia europea. Dopo l’impresa contro il Wolfsburg nel terzo turno di qualificazione, le nerazzurre guidate da David Sassarini fanno il loro esordio nella fase campionato della UEFA Women’s Champions League. Il calcio d’inizio è in programma alle 18:45 allo stadio Brianteo di Monza, che ospiterà tutte le partite europee della squadra meneghina in questa stagione.
Di fronte ci sarà il BK Häcken FF, formazione svedese di Göteborg reduce da un’annata di rilievo.
Nel 2025 le giallonere hanno conquistato il titolo nazionale, mentre l’anno successivo hanno aggiunto alla propria bacheca la prima edizione della UEFA Women’s Europa Cup, seconda competizione continentale per importanza nel calcio femminile di club.
Un percorso che conferma la solidità di una società abituata a imporsi in patria, dove ha conquistato due campionati svedesi, quattro Coppe nazionali e una Supercoppa, oltre al recente successo europeo.
Le due squadre si sono già affrontate negli ottavi di finale della scorsa Women’s Europa Cup. In quell’occasione fu l’Häcken a imporsi, vincendo 1-0 l’andata a Göteborg grazie a uno sfortunato autogol di Runarsdottir. Il ritorno a Milano terminò invece 0-0, risultato che non fu sufficiente alle nerazzurre per evitare l’eliminazione.
Biglietti: prezzi e agevolazioni
In occasione dell’esordio europeo, il club ha predisposto biglietti con tariffe agevolate con l’obiettivo di riempire gli spalti del Brianteo. La Tribuna d’Onore sarà disponibile a 10 euro, mentre il settore Ovest avrà un costo di 5 euro.
È prevista inoltre una promozione dedicata ad alcune categorie di tifosi, che potranno assistere alla gara al prezzo simbolico di 1 euro:
- abbonati alla stagione 2026/27,
- soci Inter Club,
- under 18,
- pubblico femminile.
Abbonati e soci riceveranno via e-mail un coupon dedicato, valido per un massimo di quattro biglietti a tariffa ridotta.
La sfida contro l’Häcken offre inoltre un’opportunità legata a uno degli appuntamenti più attesi della stagione nerazzurra. Chi acquisterà un biglietto per Inter-Häcken e accederà allo stadio il giorno della partita potrà usufruire di una fase di vendita riservata per il derby di Milano della Prima Squadra maschile, in programma a San Siro nel weekend del 14 febbraio 2027, con data e orario ancora da definire.
Un’iniziativa che collega il percorso europeo della squadra femminile a uno degli eventi più sentiti dal tifo interista, incentivando la presenza al Brianteo in occasione dell’esordio continentale. Uniti nella serata che scriverà un capitolo importante della storia dell’Inter.