L'Inter all'esordio nella Champions femminile: per i tifosi presenti fase di vendita dedicata in vista del derby maschile

Di fronte ci sarà il BK Häcken FF , formazione svedese di Göteborg reduce da un’annata di rilievo.

Oggi , martedì 22 settembre, l’ Inter Women inaugura una nuova pagina della propria storia europea. Dopo l’impresa contro il Wolfsburg nel terzo turno di qualificazione, le nerazzurre guidate da David Sassarini fanno il loro esordio nella fase campionato della UEFA Women’s Champions League . Il calcio d’inizio è in programma alle 18:45 allo stadio Brianteo di Monza, che ospiterà tutte le partite europee della squadra meneghina in questa stagione.

Nel 2025 le giallonere hanno conquistato il titolo nazionale, mentre l’anno successivo hanno aggiunto alla propria bacheca la prima edizione della UEFA Women’s Europa Cup, seconda competizione continentale per importanza nel calcio femminile di club.

Un percorso che conferma la solidità di una società abituata a imporsi in patria, dove ha conquistato due campionati svedesi, quattro Coppe nazionali e una Supercoppa, oltre al recente successo europeo.

Le due squadre si sono già affrontate negli ottavi di finale della scorsa Women’s Europa Cup. In quell’occasione fu l’Häcken a imporsi, vincendo 1-0 l’andata a Göteborg grazie a uno sfortunato autogol di Runarsdottir. Il ritorno a Milano terminò invece 0-0, risultato che non fu sufficiente alle nerazzurre per evitare l’eliminazione.