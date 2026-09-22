La società di eSports di Casemiro non decolla: perso oltre 1 milione in due anni

Casemiro sta scrivendo un nuovo capitolo della sua carriera calcistica con il suo passaggio all’Inter Miami, dove ha ritrovato Lionel Messi, storico avversario sia in nazionale che nell’infinito duello Real Madrid-Barcellona. Oltre al calcio, però, Casemiro ha anche una squadra di eSports, la Casemiro Sports Brasil SLU, e in questo caso i risultati non sono positivi. Il progetto era partito nel 2020, quando Casemiro aveva costituito una società per lanciare la propria squadra di eSports, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere il pareggio di bilancio già l’anno successivo. Le cose però sono andate diversamente: nel 2024 l’attività in Spagna si è fermata – concentrandosi solamente in Brasile –, chiudendo con quasi 7 milioni di euro di perdite accumulate nel paese iberico, che sono state coperte grazie ai versamenti dei soci.

Come riportato da Palco23, nel 2025 la squadra ha chiuso il bilancio con una perdita di 202.374 euro, che si somma agli 842.900 euro persi l’anno precedente. In totale, negli ultimi due anni il buco finanziario ha superato il milione di euro. La squadra aveva già smesso di operare in Spagna nel 2024, e infatti nel 2025 non ha registrato alcun ricavo, contro i 90.345 euro dell’anno prima. Ha incassato solo 52.800 euro come “altri ricavi operativi”, una voce triplicata rispetto all’anno precedente ma di cui i bilanci non spiegano bene l’origine. Sempre secondo Palco23, le perdite derivano soprattutto dai costi del personale: con ancora due dipendenti nel 2025, la squadra ha speso 187.517 euro per gli stipendi, una cifra comunque molto più bassa rispetto ai 460.172 euro del 2024. Al contrario, la voce “altri costi operativi” è scesa drasticamente, da 413.223 euro a soli 10.656 euro.