Malagò: «La politica brama di poter intervenire sul calcio»

Nella giornata di ieri, il presidente della FIGC Giovanni Malagò è intervenuto durante il podcast Numer1 condotto da Giuseppe Cruciani, Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni. Tra i temi trattati, quello legato al caso del mancato tesseramento che accompagna la sua elezione.

«C’è un discorso che riguarda la politica che ha sempre di più interesse, voglia, desiderio e bramosia di intervenire nel mondo dello sport e del calcio – ha dichiarato Malagò –. È un meccanismo che si è messo in moto dopo la sconfitta contro la Bosnia, con vari tentativi, non è però una cosa che riguarda tutti i politici».