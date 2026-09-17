«È una situazione complessa, ho subito attacchi dal fuoco amico , da persone che hanno avuto non solo la mia amicizia, ma anche il mio supporto. Si sono lette tante prese di posizione ingiuste. Affronterò anche questa partita a testa alta», ha spiegato Malagò, riferendosi alla vicenda relativa al suo mancato tesseramento in Federazione al momento della candidatura alla presidenza della FIGC.

«È un momento complicato, ingiustamente complicato, sorprendentemente complicato». Giovanni Malagò è tornato sul caso legato al suo mancato tesseramento e sulle conseguenze che la vicenda potrebbe avere sulla sua posizione alla guida della FIGC. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente federale ha parlato apertamente delle difficoltà affrontate nelle ultime settimane, sottolineando anche di avere subito attacchi arrivati da persone a lui vicine.

Una questione che ha aperto uno scenario delicato anche per la governance federale, con la possibilità di arrivare fino a un commissariamento della FIGC. Nonostante questo, Malagò ha ribadito di guardare agli sviluppi della vicenda con fiducia: «Fiducioso? Lo sono per natura, sarei un autolesionista se non lo fossi. Non mi sarei avventurato in questa nuova partita, ma non mi aspettavo una situazione così difficile. Fa parte della vita, guardiamo avanti con fiducia», ha aggiunto.

Il presidente federale ha poi insistito sul clima che si è creato intorno alla vicenda: «È un momento complicato, ingiustamente complicato, sorprendentemente complicato, come d’altronde ce ne sono stati altri», ha spiegato. «Succede a chi si espone, a chi ci mette la faccia, che però viene anche eletto, e questo vuol dire tanto».

Secondo Malagò, sarà necessario affrontare le prossime fasi con serenità, senza lasciarsi condizionare dalle numerose posizioni emerse nelle ultime settimane: «Bisogna avere serenità e la convinzione che tante parole in libertà che si sono lette, tante prese di posizione non siano giuste». Spazio infine anche alla Nazionale italiana, chiamata ai prossimi impegni sotto la guida di Roberto Mancini.

Su questo fronte Malagò si è mostrato ottimista, sottolineando soprattutto l’atteggiamento mostrato dal commissario tecnico. «L’ho visto con una bellissima energia, con entusiasmo, si sta interfacciando con Ranieri e Zola», ha spiegato il numero uno della FIGC. «Ci sono tutti gli elementi per fare bene, partiamo dal presupposto che i giocatori non è che siano così clamorosamente cambiati rispetto a tre o quattro mesi fa». Per Malagò, il lavoro da fare riguarda soprattutto l’aspetto mentale e il clima intorno alla squadra: «Bisogna lavorare in termini di spirito, entusiasmo e mentalità sia tra i calciatori che tra i dirigenti».