Via libera delle Belle Arti: superato anche l'ultimo ostacolo per lo stadio della Roma

Lo stadio della Roma a Pietralata si avvicina a un altro passaggio decisivo. Nei mesi scorsi il dossier aveva già superato diversi passaggi amministrativi, fino all’avvio della Conferenza di servizi decisoria chiamata a riunire le valutazioni e gli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte. Nelle ultime ore, il progetto ha effettuato un altro passo decisivo importante. Infatti, sul sito del Campidoglio è stato pubblicato il parere della Soprintendenza di Stato relativo alla Valutazione di impatto ambientale (VIA), che rappresenta anche un passaggio importante per l’avvio ai lavori. Nel dettaglio, il parere delle Belle Arti è positivo. «Alla luce delle osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni sopra formulate, da recepirsi nell’ambito del procedimento, questa Soprintendenza non rileva motivi ostativi al rilascio del provvedimento di Via», si legge nel documento.

Le prescrizioni per il progetto Il via libera arriva, come previsto, con alcune prescrizioni che la Roma dovrà seguire nella versione definitiva del progetto. Particolare attenzione è dedicata agli aspetti archeologici. Gli scavi ancora in corso dovranno essere completati «non oltre l’inizio dei lavori». La Soprintendenza chiede inoltre di riportare alla luce la villa romana presente nell’area, insieme a una zona di rispetto. La cisterna romana sarà inglobata all’interno dello stadio, ma verrà valorizzata anche l’area circostante, dove sono presenti resti archeologici. Anche i cunicoli individuati durante i sondaggi preliminari dovranno essere studiati per determinarne la natura ed epoca. Nel caso fosse necessario demolirli, la decisione spetterà alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Lazio.