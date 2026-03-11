Il ritorno alla Casa Bianca spinge il patrimonio di Trump: oltre 6,5 miliardi nel 2026

Il secondo mandato di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti d’America ha finora fruttato parecchio al capo di Stato da un punto di vista del patrimonio. Che si tratti di concludere accordi in Medio Oriente, promuovere le sue criptovalute o ospitare personalità di spicco nelle sue proprietà, Trump ha dimostrato che lui e la sua famiglia sono ancora pienamente in affari.

Per questo risultato Trump – molto vicino al mondo del calcio in questi mesi, in vista dei Mondiali che si disputeranno in USA, Canada e Messico in estate – deve ringraziare in gran parte le attività nel settore delle criptovalute. Nell’ultimo anno ha incassato circa 550 milioni di dollari dalla vendita di token crypto emessi da World Liberty Financial, la società di criptovalute lanciata da lui e dalla sua famiglia nel settembre 2024. Successivamente lui e i suoi partner nella società avrebbero venduto il 49% di World Liberty Financial ad Aryam Investment, una società sostenuta dal consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti e membro della famiglia reale degli Emirati, lo sceicco Tahnoon bin Zayed Al Nahyan.

Secondo Forbes, questa operazione avrebbe portato altri 200 milioni di dollari nelle tasche di Trump. Il presidente USA possiede ancora milioni di token crypto, sia di World Liberty Financial sia della sua memecoin $TRUMP. Forbes valuta entrambi con uno sconto, ma insieme ammontano comunque a quasi 570 milioni di dollari per il presidente. A ciò si aggiunge il valore della sua quota residua del 38% in World Liberty Financial (che emette la stablecoin USD1) come attività operativa, che Forbes stima in 240 milioni di dollari.

Trump ha ricevuto un forte impulso anche lo scorso agosto, quando una corte d’appello ha annullato la sanzione che gli era stata imposta in un caso di frode a New York. Ciò significa che non deve più pagare i 517 milioni di dollari che doveva nel procedimento, interessi inclusi, eliminando una grande passività dai suoi conti mentre la procuratrice generale di New York Letitia James ha presentato ricorso contro la decisione.

Anche altri beni personali appartenenti a Trump hanno prosperato. Tra questi c’è Mar-a-Lago, il suo club privato a Palm Beach, che ha beneficiato della politica più di qualsiasi altra proprietà. Definita la sua “Casa Bianca invernale”, è il luogo dove incontra leader mondiali (tra cui Volodymyr Zelenskyy e Benjamin Netanyahu), ospita alleati (Elon Musk, Changpeng Zhao) e da cui ha preso decisioni legate alla guerra (Siria, Iran). Acquistata da Trump nel 1985 per circa 10 milioni di dollari, Forbes oggi ne stima il valore intorno ai 560 milioni, in aumento di quasi 370 milioni rispetto a un anno fa e più che triplicato rispetto al 2018. Nel frattempo, anche i 10 campi da golf di Trump in sei Stati hanno visto crescere significativamente il loro valore, mentre i sostenitori continuano a visitarli e i profitti aumentano. Queste proprietà valgono ora circa 550 milioni di dollari, contro i 340 milioni dello scorso anno.

Il patrimonio di Trump varrebbe ancora di più se non fosse per il recente raffreddamento dei prezzi delle criptovalute e delle azioni di Trump Media & Technology Group, la società madre di Truth Social. Il presidente aveva raggiunto un patrimonio record di 7,3 miliardi di dollari a settembre. Ma la sua riserva stimata di oltre 15 milioni di token di World Liberty Financial ha perso più del 64% del valore da quando ha iniziato a essere scambiata pubblicamente quel mese.

Nel frattempo, le azioni di Trump Media & Technology Group hanno toccato il minimo storico il mese scorso, riducendo il valore della sua partecipazione nella società a 1,2 miliardi di dollari, rispetto ai 2,6 miliardi di un anno fa. Il titolo era già in calo da mesi a causa della forte discesa del bitcoin e di altri token, delle ingenti perdite e di vendite deludenti. Un annuncio a dicembre di una fusione da 6 miliardi di dollari tra TMTG e la società californiana di energia da fusione nucleare TAE Technologies non è riuscito a migliorare il sentiment. Poi, a fine febbraio, la società — che è quotata con il ticker DJT — ha comunicato perdite nette di 712 milioni di dollari nel 2025, contro i 401 milioni dell’anno precedente, su ricavi di appena 3,7 milioni di dollari.

Anche se l’insieme delle nuove iniziative di Trump dovesse azzerarsi, il presidente starebbe comunque benissimo, avendo già incassato centinaia di milioni di dollari prima che i suoi investitori più fedeli si rendessero conto della fragilità di ciò che sta vendendo.