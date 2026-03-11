Saluti e cori fascisti dai tifosi, l’Hellas Verona prende le distanze: «Azioni incompatibili coi valori del club»

La posizione del club in riferimento ai saluti fascisti fatti da alcuni sostenitori domenica scorsa alla Stazione Centrale di Bologna.

Di
Redazione
Governance
Onefootball
Hellas Verona FC v Juventus FC - Serie A
(Photo by Francesco Scaccianoce/Getty Images)

L’Hellas Verona “prende fermamente le distanze e condanna senza alcuna ambiguità ogni comportamento, gesto o simbolo richiamante ideologie estremiste”. Lo afferma la società gialloblù, in riferimento ai saluti fascisti fatti da alcuni sostenitori domenica scorsa alla Stazione Centrale di Bologna, e ripresi da un video poi denunciato da un consigliere comunale di Bologna, Detjon Begaj.

“Tali azioni – prosegue la nota del Verona – sono del tutto incompatibili con i principi democratici e con i valori che lo sport, e il nostro Club in particolare, si impegna a rappresentare e promuovere. Il Club respinge ogni forma di violenza, odio e discriminazione, così come qualsiasi ideologia che mini il rispetto, l’inclusione e la convivenza civile”.

Quanto accaduto a Bologna, precisa la società scaligera “non rappresenta in alcun modo l’intera tifoseria gialloblù, da sempre caratterizzata da passione, lealtà e rispetto nel sostenere la squadra. Il Club continuerà a tutelare e difendere con determinazione i valori dello sport, opponendosi con fermezza a qualsiasi manifestazione di violenza, odio o discriminazione”.

Tutta la Serie A Enilive è su DAZN fino al 2029. Scopri le offerte e attiva ora.