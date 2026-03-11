Saluti e cori fascisti dai tifosi, l’Hellas Verona prende le distanze: «Azioni incompatibili coi valori del club»

L’Hellas Verona “prende fermamente le distanze e condanna senza alcuna ambiguità ogni comportamento, gesto o simbolo richiamante ideologie estremiste”. Lo afferma la società gialloblù, in riferimento ai saluti fascisti fatti da alcuni sostenitori domenica scorsa alla Stazione Centrale di Bologna, e ripresi da un video poi denunciato da un consigliere comunale di Bologna, Detjon Begaj.

“Tali azioni – prosegue la nota del Verona – sono del tutto incompatibili con i principi democratici e con i valori che lo sport, e il nostro Club in particolare, si impegna a rappresentare e promuovere. Il Club respinge ogni forma di violenza, odio e discriminazione, così come qualsiasi ideologia che mini il rispetto, l’inclusione e la convivenza civile”.

Quanto accaduto a Bologna, precisa la società scaligera “non rappresenta in alcun modo l’intera tifoseria gialloblù, da sempre caratterizzata da passione, lealtà e rispetto nel sostenere la squadra. Il Club continuerà a tutelare e difendere con determinazione i valori dello sport, opponendosi con fermezza a qualsiasi manifestazione di violenza, odio o discriminazione”.