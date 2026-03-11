Nuovo San Siro, la richiesta del Municipio 7 al Comune: prevedere spazi per lo sport femminile

Il Consiglio del Municipio 7 di Milano ha invitato la Giunta municipale a sostenere iniziative dedicate allo sport femminile nell’area dello Stadio Giuseppe Meazza e nel futuro sviluppo della zona nell’ambito del progetto di Inter e Milan per la realizzazione di un nuovo impianto. È quanto emerge da una mozione approvata dal Municipio e visionata da Calcio e Finanza, che punta a rafforzare il riconoscimento e la promozione delle discipline sportive praticate dalle donne, sia sul piano culturale sia su quello infrastrutturale.

Tra le prime indicazioni contenute nel documento c’è il sostegno all’ampliamento del Museo di San Siro, con la creazione di una sezione permanente dedicata alla storia dello sport femminile. L’obiettivo è raccontare le conquiste delle atlete dalle origini fino ai giorni nostri, attraverso cimeli e fotografie, e valorizzare in particolare le grandi campionesse olimpiche.