Nuovo San Siro, la richiesta del Municipio 7 al Comune: prevedere spazi per lo sport femminile

Il Consiglio del Municipio 7 di Milano ha invitato la Giunta municipale a sostenere iniziative dedicate allo sport femminile nell’area dello Stadio Giuseppe Meazza e nel futuro sviluppo della zona nell’ambito del progetto di Inter e Milan per la realizzazione di un nuovo impianto. È quanto emerge da una mozione approvata dal Municipio e visionata da Calcio e Finanza, che punta a rafforzare il riconoscimento e la promozione delle discipline sportive praticate dalle donne, sia sul piano culturale sia su quello infrastrutturale.
Tra le prime indicazioni contenute nel documento c’è il sostegno all’ampliamento del Museo di San Siro, con la creazione di una sezione permanente dedicata alla storia dello sport femminile. L’obiettivo è raccontare le conquiste delle atlete dalle origini fino ai giorni nostri, attraverso cimeli e fotografie, e valorizzare in particolare le grandi campionesse olimpiche.
La mozione propone anche la realizzazione di un “percorso delle medaglie d’oro”, che renda visibili le biografie e i traguardi delle atlete come parte della memoria cittadina. Il testo suggerisce inoltre di dedicare uno spazio specifico alla prima squadra di calcio femminile italiana, la G.F.C. (Gruppo Femminile Calcistico), con l’intitolazione di un’area e l’apposizione di una targa commemorativa.
Il cuore della mozione riguarda però le richieste legate al futuro sviluppo urbanistico dell’area di San Siro. Il Municipio 7 chiede infatti di farsi parte attiva con il sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale di Milano affinché, già dalle convenzioni quadro e attuative fino alla progettazione definitiva, siano previsti nel contesto della trasformazione della GFU spazi e strutture dedicate alla promozione e alla pratica degli sport femminili.
Secondo il documento, questi spazi dovrebbero includere discipline di base ma anche attività specifiche, con particolare attenzione all’atletica e al calcio, con l’obiettivo di garantire pari opportunità nell’accesso allo sport. La mozione invita inoltre a coinvolgere associazioni, scuole, media e tifoserie in campagne contro la discriminazione di genere nello sport, promuovendo alleanze tra istituzioni e società sportive. Tra gli altri impegni indicati figurano iniziative per favorire la parità di genere e l’empowerment femminile attraverso formazione, comunicazione e progetti educativi contro gli stereotipi.
Infine, il Municipio chiede di sostenere eventi e manifestazioni sportive dedicati alle discipline femminili — come tornei e festival — in collaborazione con le società sportive, con l’obiettivo di rafforzare la promozione dello sport di base e dare continuità a iniziative come il progetto TOP – Triennio OasiSport Park presso il Parco di Trenno, pensato come punto di riferimento permanente per la pratica sportiva inclusiva e multidisciplinare.