Paramount-Warner: 12 Stati USA a guida democratica fanno causa per bloccare l'acquisizione

Il cuore della denuncia riporta come la nuova società che si andrà a creare avrà il controllo del 27% del mercato dei film distribuiti nelle sale e di oltre il 30% dei blockbuster. Se queste proporzioni fossero corrette, ecco che il 90% del mercato sarebbe controllato solamente da quattro grandi broadcaster come Disney, Universal, Sony Pictures, e appunto la nuova Paramount.

Stesso discorso che farebbe anche per il mercato televisivo via cavo, visto che si andrebbe a unire il secondo e terzo operatore per numero di canali, con oltre 50 emittenti tra notizie, sport e intrattenimento. «Il matrimonio illegale tra questi due colossi dell’intrattenimento porterebbe a prezzi più alti, qualità più bassa e meno contenuti per cinema e televisione», ha scritto Bonta nella causa. Per questo, David Ellison, alla guida di Paramount e figlio del co-fondatore di Oracle Larry Ellison che ha garantito l’investimento, ha promesso 30 film l’anno per rassicurare Hollywood, ma gli Stati sostengono che la promessa non è vincolante.

Infine, la causa rischia di far slittare la chiusura dell’operazione oltre la fine di settembre, quando Paramount dovrà iniziare a pagare penali agli azionisti di Warner Bros per il ritardo.

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