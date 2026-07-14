Nuovo main sponsor per l'Aston Villa: accordo con Visit Rwanda da 20 milioni annui

I campioni in carica dell’Europa League, trofeo che gli permetterà di competere nella prossima Champions, in questa stagione avranno un nuovo main sponsor. L’Aston Villa, infatti, ha annunciato quest’oggi di aver trovato un accordo con Visit Rwanda come Principal Partner, Official Tourism Partner e Official Coffee Provider.
Il marchio Visit Rwanda comparirà sulla parte frontale delle maglie della prima squadra maschile, della squadra femminile e delle formazioni dell’academy, oltre che in numerosi altri spazi di rilievo, nell’ambito di un accordo che rappresenterà il più importante contratto di sponsorizzazione nella storia del club. Si tratta del secondo grande accordo in Premier per Visit Rwanda, che campeggia anche sulla manica delle maglie dei campioni della Premier League dell’Arsenal. Secondo quanto riporta The Athletic, questo nuovo accordo potrebbe valere fino a 20 milioni di sterline all’anno (pari a 23,4 milioni di euro, al cambio attuale) qualora maturassero tutti gli sponsor previsti.
Un accordo che è stato accolto con grande entusiasmo e soddisfazione da parte del club londinese, come testimoniano le parole di Francesco Calvo, Presidente delle Business Operations dell’Aston Villa che ha dichiarato: «Questa è una partnership molto entusiasmante per l’Aston Villa Football Club e un simbolo della continua espansione e crescita del club nei mercati internazionali. Esiste un’ampia gamma e una notevole profondità di opportunità di collaborazione, apprendimento e innovazione e non vediamo l’ora di lavorare con Visit Rwanda per realizzare attivazioni significative attraverso il turismo, gli investimenti e lo sviluppo sportivo». Inoltre, fa sapere il club inglese, che per i tifosi che hanno già acquistato la maglia home 2026/27, sia nei negozi fisici sia online, e desiderano applicare il marchio Visit Rwanda sulla parte frontale, possono portare la propria maglia negli store dell’Aston Villa a Villa Park e al Bullring per far applicare gratuitamente il logo del nuovo main sponsor del club.