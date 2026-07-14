Nuovo main sponsor per l'Aston Villa: accordo con Visit Rwanda da 20 milioni annui

Un accordo che è stato accolto con grande entusiasmo e soddisfazione da parte del club londinese, come testimoniano le parole di Francesco Calvo, Presidente delle Business Operations dell’Aston Villa che ha dichiarato: «Questa è una partnership molto entusiasmante per l’Aston Villa Football Club e un simbolo della continua espansione e crescita del club nei mercati internazionali. Esiste un’ampia gamma e una notevole profondità di opportunità di collaborazione, apprendimento e innovazione e non vediamo l’ora di lavorare con Visit Rwanda per realizzare attivazioni significative attraverso il turismo, gli investimenti e lo sviluppo sportivo». Inoltre, fa sapere il club inglese, che per i tifosi che hanno già acquistato la maglia home 2026/27, sia nei negozi fisici sia online, e desiderano applicare il marchio Visit Rwanda sulla parte frontale, possono portare la propria maglia negli store dell’Aston Villa a Villa Park e al Bullring per far applicare gratuitamente il logo del nuovo main sponsor del club.