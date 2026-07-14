Affare Palestra, Giuntoli: «Trattativa aperta, tutti sapevano tutto. Noi super corretti»

Dopo le parole del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta e dell’agente di Marco Palestra, Alessandro Lucci, sull’affare sfumato che avrebbe portato il terzino in nerazzurro è intervenuto anche Cristiano Giuntoli, Direttore sportivo dell’Atalanta, club che era proprietario del cartellino del neo acquisto del Chelsea.

«Per Marco Palestra è stata una trattativa aperta, tutti erano al corrente di tutto. Noi siamo stati super corretti con tutte le parti», ha esordito il Ds dei bergamaschi che ha condotto in prima persona, come uno dei primissimi incarichi dal suo arrivo a Bergamo, la cessione di Palestra ai Blues per oltre 50 milioni di euro.