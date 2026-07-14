L'agente Lucci risponde a Marotta: «Palestra? Ricostruzione non aderente ai fatti»

Durante la conferenza stampa di presentazione della stagione, il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha anche parlato dell’affare saltato per portare in nerazzurro Marco Palestra, passato dall’Atalanta al Chelsea per una cifra superiore ai 50 milioni di euro. «Palestra è venuto meno a un impegno con l’Inter, l’agente ha scelto un’altra strada e ci siamo dovuti arrendere», il commento del numero uno di Viale della Liberazione. Parole che non sono piaciute ad Alessandro Lucci, agente del giovane calciatore italiano.
«Ho ascoltato con profondo dispiacere e, allo stesso tempo, con enorme stupore le parole del presidente dell’Inter Marotta, al quale, da oltre venticinque anni, mi lega un rapporto di stima professionale, che ci ha condotto a realizzare diverse operazioni di mercato», ha dichiarato Lucci all’ANSA.
Lucci ha poi svelato le dinamiche della trattativa con l’Inter e l’inserimento del Chelsea: «La direzione sportiva dell’Inter, rappresentata da Piero Ausilio, ha portato avanti con noi dei dialoghi costanti e costruttivi sull’opportunità di completare il trasferimento del ragazzo. Ma l’elemento che ha determinato l’esito della trattativa non è stato ricostruito in modo aderente ai fatti neanche nella conferenza stampa:
nell’arco di 45 giorni i due club, con i quali ero in contatto quotidiano, non sono mai riusciti a trovare l’accordo definitivo».
«Questo ha fatto sì che il Chelsea, con il quale i contatti erano iniziati da appena due settimane come tempestivamente fatto presente a entrambe le società, entrasse negli ultimi giorni in maniera dirompente nel deal con l’Atalanta, con il calciatore e con noi per chiudere in maniera tempestiva l’operazione – ha concluso Lucci –. A questo punto mi auguro che si volti definitivamente pagina e che si possa trovare la serenità per lavorare con lo sguardo rivolto al futuro, senza più attacchi pretestuosi a un ragazzo che merita rispetto».