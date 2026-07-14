L'agente Lucci risponde a Marotta: «Palestra? Ricostruzione non aderente ai fatti»

Durante la conferenza stampa di presentazione della stagione, il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha anche parlato dell’affare saltato per portare in nerazzurro Marco Palestra, passato dall’Atalanta al Chelsea per una cifra superiore ai 50 milioni di euro. «Palestra è venuto meno a un impegno con l’Inter, l’agente ha scelto un’altra strada e ci siamo dovuti arrendere», il commento del numero uno di Viale della Liberazione. Parole che non sono piaciute ad Alessandro Lucci, agente del giovane calciatore italiano.

«Ho ascoltato con profondo dispiacere e, allo stesso tempo, con enorme stupore le parole del presidente dell’Inter Marotta, al quale, da oltre venticinque anni, mi lega un rapporto di stima professionale, che ci ha condotto a realizzare diverse operazioni di mercato», ha dichiarato Lucci all’ANSA.