Ricavi da sponsor tecnico: il PSG vola in top 5, Real in vetta. Juve prima in Serie A, ma lontana dalle big europee

Classifica che rimane saldamente guidata dal Real Madrid, che recentemente ha rinnovato il proprio accordo con Adidas garantendosi un incasso da ben 120 milioni di euro a stagione . Questo nuovo accordo ha permesso alle Merengues di rimanere davanti al Manchester City , fermo a 115 milioni garantiti da Puma . Sull’ultimo gradino del podio si trova invece il Barcellona, con i 108 milioni versati da Nike. Cifra destinata a crescere in futuro, dato che dal 2028/29 i milioni incassati dai blaugrana diventeranno addirittura 120 .

Il rinnovo di contratto sempre più vicino fra Nike e Paris Saint-Germain riscrive anche la classifica degli accordi più remunerativi fra i club e i grandi marchi di abbigliamento sportivo. Nonostante la cifra di 100 milioni a stagione , i parigini presieduti da Nasser Al Khelaifi non riescono a salire sul podio in questa speciale graduatoria.

Questa la top 10 degli accordi con gli sponsor tecnici più remunerativi per le società di calcio. L’unica italiana presente è la Juventus grazie al contratto con Adidas che permette ai bianconeri di incassare 46 milioni. Cifre che saranno oltretutto riviste al ribasso quando entrerà in vigore il rinnovo di contratto con il colosso tedesco:

Guardando solamente alla Serie A, la Juventus rimane in testa anche con il nuovo contratto. L’Inter con il recente rinnovo da Nike riceve circa 28 milioni a stagione (la cifra di 21,2 milioni di euro emersa dai conti ufficiali riguarda solo la parte riferita al contratto incassata da Inter Media and Communication, mentre c’è una seconda parte fissa che finisce tra i ricavi licensing), mentre il Milan incassa circa 25 milioni di euro a stagione da Puma:

Juventus (Adidas) – 46,1 milioni di euro (40,8 milioni di minimo garantito in media dal 2027/28) Inter (Nike) – 28 milioni di euro Milan (Puma) – 25,168 milioni di euro Roma (Adidas) – 5 milioni di euro (indiscrezioni) Lazio (Mizuno) – 3,9 milioni di euro

Il contratto dei bianconeri con il colosso tedesco è il più remunerativo tra quelli delle società di Serie A e stacca nettamente le concorrenti, anche se Inter e Milan negli ultimi anni si stanno avvicinando in termini di corrispettivi. La Roma non fornisce il dettaglio di quanto incassato da Adidas, che secondo indiscrezioni si aggira intorno a 5 milioni di euro a stagione, mentre la Lazio si ferma a circa 3,9 milioni di euro nell’accordo con Mizuno.