Barcellona, ufficiale il rinnovo record con Nike: quasi 2 miliardi fino al 2038

«L’FC Barcellona e Nike, due marchi leader nell’industria dello sport, sono lieti di annunciare un nuovo inizio con un accordo di collaborazione pluriennale, effettivo a partire da questa stagione, che introduce un nuovo modello di partnership strategica e collaborativa tra le due organizzazioni». Con questa nota il club catalano ha annunciato il tanto atteso rinnovo di contratto con il colosso statunitense dell’abbigliamento sportivo.

«Questa nuova collaborazione consolida Nike come Partner Principale del Club e Partner Tecnico Ufficiale per tutte le squadre professionistiche e amatoriali, fornendo un modello unico che rafforza l’alleanza tra i marchi e stimola la crescita del business globale nel settore retail e delle licenze. Nike avrà un ruolo strategico fondamentale nelle operazioni retail del Club e, insieme a Barça Licensing & Merchandising, unirà le forze nello sviluppo di piani specifici legati alla creazione di prodotti, alla catena di approvvigionamento e alla distribuzione globale», si legge nell’annuncio.

La storia tra Nike e il Barcellona è cominciata nel 1998 e proseguirà ora per altre quindici stagioni, fino al 2037/28. Si tratta di un’intesa ricchissima, che tra bonus alla firma, parte fissa e royalties porterà il club catalano a incassare fino a 1,7 miliardi di euro nello spazio della durata dell’accordo, con cifre a salire in particolare dopo la stagione 2027/28.

Barcellona Nike cifre rinnovo – I dettagli del contratto

Nel dettaglio – come riporta La Vanguardia – se tutte le variabili saranno rispettate, il Barcellona potrà dunque incassare 1,7 miliardi nei prossimi 14 anni di collaborazione. All’epoca del vecchio contratto, il consiglio di amministrazione dell’ex presidente Bartomeu siglò un accordo fino al 2028 con 85 milioni di fisso e circa 20 milioni di royalties, a cui furono aggiunti successivamente allegati con clausole che aumentavano o riducevano gli importi, incidendo sulle aspettative economiche del club.

Una situazione che negli ultimi due anni ha portato il club catalano a incassare in media 60 milioni di euro a stagione. Dato ritenuto insufficiente da Laporta, dal momento in cui marchi come Puma offrivano 100 milioni annui. Il nuovo contratto, invece, che potrà portare fino a un massimo di 1,7 miliardi fino al 2038, si compone principalmente di due tranche di pagamento. Nella prima, che va da ora fino al 2028, ai 60 milioni attuali si aggiungeranno circa 48 milioni per un totale di 108 milioni annui.

Successivamente, fino al 2038, si prevede un incremento che varierà tra i 58 e i 60 milioni, oltre ai 60 attuali, per arrivare fino a 120 milioni a stagione. In entrambe le tranche è incluso il bonus per il rinnovo, che ammonta complessivamente a 100 milioni di euro ed è spalmato lungo la durata complessiva dell’intesa.