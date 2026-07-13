Il PSG pronto a rinnovare con Nike: maxi intesa da 100 milioni annui

Le trattative erano iniziate poco dopo il primo trionfo del PSG in Champions League, al termine della stagione 2024/25. Forte del successo europeo, il presidente Nasser Al-Khelaifi aveva chiesto ai propri dirigenti di riaprire il confronto con Nike, sponsor tecnico del club fin dal 1989. Il nuovo accordo arriverebbe dunque con sei anni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto attualmente in essere e sarebbe accompagnato da un aumento significativo dei corrispettivi economici.

Il Paris Saint-Germain è pronto a rafforzare ulteriormente il proprio rapporto con Nike . Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo francese L’Equipe, il club parigino e il colosso statunitense dell’abbigliamento sportivo avrebbero raggiunto un’intesa per prolungare di cinque stagioni la partnership, portando la scadenza dell’accordo dal 2032 al 2037.

Le cifre del rinnovo PSG-Nike: accordo quasi raddoppiato

Secondo L’Équipe, l’attuale intesa garantisce al PSG circa 60 milioni di euro a stagione. Con il rinnovo, il valore annuale del contratto salirebbe invece intorno ai 100 milioni di euro annui. Una cifra che consentirebbe al club parigino di entrare stabilmente tra le società con gli accordi di sponsorizzazione tecnica più ricchi al mondo. Il riferimento è soprattutto al Barcellona, che nel novembre 2024 ha esteso la propria partnership con Nike fino al 2038, per un valore complessivo indicato dai media spagnoli in circa 1,7 miliardi di euro.

Il rinnovo dovrebbe inoltre confermare il rapporto esclusivo tra il PSG e Jordan, marchio controllato da Nike. Il club francese resterebbe così l’unica squadra di calcio associata al brand nato intorno alla figura di Michael Jordan. La collaborazione con Jordan ha rappresentato negli ultimi anni uno degli elementi principali della strategia commerciale del Paris Saint-Germain. Il club ha utilizzato il marchio Jumpman su alcune divise e ha sviluppato collezioni lifestyle capaci di raggiungere un pubblico più ampio rispetto a quello tradizionalmente legato al calcio.

I prodotti realizzati attraverso questa partnership hanno ottenuto particolare successo negli Stati Uniti e tra diverse personalità del mondo dello sport e dello spettacolo, contribuendo alla crescita internazionale del marchio PSG e dei ricavi da merchandising. Il nuovo contratto con Nike arriverebbe in una fase di ripresa delle vendite dei prodotti ufficiali del club. Dopo il calo registrato in seguito alle partenze di Lionel Messi e Neymar nel 2023 e di Kylian Mbappé nel 2024, le vendite delle maglie sarebbero tornate ad aumentare in maniera significativa dopo il primo successo del PSG in Champions League.

I risultati sportivi e il rafforzamento del posizionamento internazionale hanno quindi offerto al club una base più solida per rinegoziare il rapporto con Nike. Con un accordo da circa 100 milioni annui e una durata fino al 2037, la partnership diventerebbe uno dei pilastri della strategia commerciale del Paris Saint-Germain per il prossimo decennio.