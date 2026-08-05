Inter-Romero, c'è l'accordo: l'impatto dell'operazione sul bilancio nerazzurro

Il passaggio di Cristian Romero dal Tottenham all’Inter è verbalmente chiuso, con una intesa totale trovata sia fra i club e che fra i nerazzurri e il difensore argentino. La trattativa è stata serratissima con il suo entourage per limare i dettagli e competere con le avances di Arsenal e Atletico Madrid.

L’argentino si inserirebbe in un pacchetto arretrato in sovrabbondanza. Quest’estate è già arrivato un primo rinforzo, nonché John Stones, ed è tornato Benjamin Pavard dal prestito. Il francese potrebbe essere proprio quello che darà il via libera all’operazione Romero, in quanto ha un ingaggio elevato e non rientra nei piani tecnici nerazzurri. L’arrivo di Romero potrebbe garantire a Cristian Chivu ulteriore esperienza a livello internazionale, aprendo così il nuovo ciclo difensivo nerazzurro.