Inter-Romero, c'è l'accordo: l'impatto dell'operazione sul bilancio nerazzurro

Il passaggio di Cristian Romero dal Tottenham all’Inter è verbalmente chiuso, con una intesa totale trovata sia fra i club e che fra i nerazzurri e il difensore argentino. La trattativa è stata serratissima con il suo entourage per limare i dettagli e competere con le avances di Arsenal e Atletico Madrid.
L’argentino si inserirebbe in un pacchetto arretrato in sovrabbondanza. Quest’estate è già arrivato un primo rinforzo, nonché John Stones, ed è tornato Benjamin Pavard dal prestito. Il francese potrebbe essere proprio quello che darà il via libera all’operazione Romero, in quanto ha un ingaggio elevato e non rientra nei piani tecnici nerazzurri. L’arrivo di Romero potrebbe garantire a Cristian Chivu ulteriore esperienza a livello internazionale, aprendo così il nuovo ciclo difensivo nerazzurro.
L’impatto a bilancio dell’operazione Romero
L’argentino firmerebbe un contratto quinquennale con scadenza fissata al 30 giugno 2031. L’Inter corrisponde al nazionale inglese uno stipendio netto di 5,5 milioni a stagione, che al lordo vanno a pesare per 10,17 milioni di euro sulle casse nerazzurre. L’accordo con il Tottenham è stato trovato per una cifra fissa di 35 milioni più 5 di bonus per il cartellino, quindi i costi di ammortamento sarebbero pari a a 7 milioni di euro a stagione.
Se queste cifre fossero confermate, l’impatto a bilancio dell’operazione Romero sarebbe pari a 17,7 milioni di euro a stagione, dati dalla somma dello stipendio lordo pari a 10,17 milioni di euro e dell’ammortamento pari a 7 milioni di euro.
Ma, come detto, per arrivare alla fumata bianca serve far spazio – sia in termini di rosa che a livello di spesa a bilancio – con una cessione nel reparto difensivo e il grande indiziato è Pavard, visto che Chivu ritiene Yann Bisseck un punto fondamentale della sua difesa, come testimonia il rinnovo appena firmato.