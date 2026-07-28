L’Inter chiude per Stones: l’impatto a bilancio dell’operazione

L’Inter regala un centrale a Cristian Chivu. La dirigenza nerazzurra avrebbe perfezionato l’operazione che dovrebbe portare John Stones a parametro zero sotto l’ombra della Madonnina per i prossimi due anni. Dopo aver sondato diversi profili sul mercato la scelta è dunque ricaduta sull’esperto centrale inglese, chiamato a sostituire Francesco Acerbi e Stefan de Vrij che a fine stagione si sono congedati dal club in seguito alla scadenza del contratto.

Dopo dieci stagioni con la casacca del Manchester City il difensore britannico lascia Manchester insieme a coach Pep Guardiola, con cui ha condiviso interamente la sua avventura, iniziata per entrambi nel 2016. Il ciclo ai Citizens è stato ricco di successi, tra cui spiccano sei Premier League e la Champions League nella stagione 22/23 conquistata proprio a scapito dei nerazzurri. A Milano ritroverà il suo compagno di reparto Manuel Akanji, arrivato la scorsa stagione.

Stones è dunque chiamato ad apportare la mentalità vincente maturata a Manchester dopo che lo spogliatoio nerazzurro ha dovuto registrare l’addio di tanti senatori a fine giugno per sopraggiunti limiti di età. Il suo arrivo, insieme al rientro di Benjamin Pavard, chiude numericamente il reparto dei centrali difensivi, anche se i dirigenti nerazzurri continuano a monitorare Christian Romero. Il difensore argentino potrebbe dunque arrivare solo a fronte di un’uscita, con Pavard come indiziato principale per fargli posto in rosa.