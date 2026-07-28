L’Inter chiude per Stones: l’impatto a bilancio dell’operazione

L’Inter regala un centrale a Cristian Chivu. La dirigenza nerazzurra avrebbe perfezionato l’operazione che dovrebbe portare John Stones a parametro zero sotto l’ombra della Madonnina per i prossimi due anni. Dopo aver sondato diversi profili sul mercato la scelta è dunque ricaduta sull’esperto centrale inglese, chiamato a sostituire Francesco Acerbi e Stefan de Vrij che a fine stagione si sono congedati dal club in seguito alla scadenza del contratto.
Dopo dieci stagioni con la casacca del Manchester City il difensore britannico lascia Manchester insieme a coach Pep Guardiola, con cui ha condiviso interamente la sua avventura, iniziata per entrambi nel 2016. Il ciclo ai Citizens è stato ricco di successi, tra cui spiccano sei Premier League e la Champions League nella stagione 22/23 conquistata proprio a scapito dei nerazzurri. A Milano ritroverà il suo compagno di reparto Manuel Akanji, arrivato la scorsa stagione.
Stones è dunque chiamato ad apportare la mentalità vincente maturata a Manchester dopo che lo spogliatoio nerazzurro ha dovuto registrare l’addio di tanti senatori a fine giugno per sopraggiunti limiti di età. Il suo arrivo, insieme al rientro di Benjamin Pavard, chiude numericamente il reparto dei centrali difensivi, anche se i dirigenti nerazzurri continuano a monitorare Christian Romero. Il difensore argentino potrebbe dunque arrivare solo a fronte di un’uscita, con Pavard come indiziato principale per fargli posto in rosa.
L’impatto a bilancio dell’operazione Stones
Secondo le indiscrezioni della stampa, John Stones avrebbe siglato un contratto biennale con scadenza fissata al 30 giugno 2028. L’Inter dovrebbe corrispondere al nazionale inglese uno stipendio netto di 4 milioni a stagione, che al lordo andrebbero a pesare per 7,4 milioni di euro sulle casse nerazzurre.
Nonostante Stones sia arrivato a parametro zero in quanto svincolato al termine del suo contratto, l’Inter dovrebbe comunque riconoscere un compenso agli agenti del calciatore che, secondo quanto appreso, dovrebbe essere pari a 3 milioni di euro. L’onorario a favore dell’entourage di Stones verrà capitalizzato, alla stregua degli importi che vengono riconosciuti al club cedente per il cartellino dei calciatori, e verrà di conseguenza ammortizzato nel corso della durata del contratto, producendo un aggravio di costi annuale pari a 1,5 milioni di euro a stagione.
In conclusione, l’impatto a bilancio dell’operazione Stones, se saranno confermate le cifre emerse, dovrebbe essere pari a 8,9 milioni di euro a stagione, dati dalla somma dello stipendio lordo pari a 7,4 milioni di euro e dell’ammortamento delle fee versate agli agenti pari a 1,5 milioni di euro. Il peso annuale sui conti è superiore sia rispetto a quello di Stefan de Vrij, che gravava per 7 milioni di euro in virtù di uno stipendio netto pari a 3,8 milioni a stagione, che a quello di Francesco Acerbi, che invece si attestava a 3,8 milioni di costo annuo dati da un salario netto di 1,5 milioni di euro (2,8 al lordo) e da un ammortamento di poco superiore al milione di euro.