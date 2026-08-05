Il Tribunale Federale accoglie il ricorso di Abisso: l'arbitro dismesso torna in attività

Il Tribunale Federale della FIGC ha accolto il ricorso dell’arbitro, dismesso a fine stagione scorsa, Rosario Abisso che quindi si appresta a iniziare la stagione insieme agli altri direttori di gara essendo stato ammesso in sovrannumero rispetto all’organico originario.
La sezione disciplinare – composta da Carlo Sica, Amedeo Citarella, Giammaria Camici, Andrea Giordanoe Francesca Paola Rinaldi – nell’udienza fissata per la giornata di ieri «non definitivamente pronunciando, impregiudicata ogni valutazione sul rito e sul merito del ricorso, ritenuti sussistenti i presupposti per l’accoglimento parziale della domanda cautelare, dispone la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla posizione giuridica del sig. Rosario Abisso e, per l’effetto, l’ammissione del medesimo in sovrannumero al raduno precampionato degli arbitri della CAN in programma a decorrere dal 6 agosto 2026», si legge nell’ordinanza.
«Rilevato che non risulta l’avvenuta notificazione del ricorso a tutti gli arbitri controinteressati, dispone che la segreteria dell’AIA notifichi, con sistema sinfonia4you, a tutti i controinteressati come individuati dalla graduatoria finale di merito della CAN al 30 giugno 2026, il ricorso, nonché la presente ordinanza che costituisce avviso di fissazione dell‘udienza di merito del 3 settembre 2026 ore 10:00, in modalità videoconferenza», conclude l’ordinanza.
Quindi, appuntamento al 3 settembre per il dibattimento nel merito del ricorso. Intanto, Abisso è abile e arruolabile per le prime giornate di campionato, che inizierà il 22 agosto.