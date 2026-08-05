Ufficiale, Gutierrez è un giocatore del Bayer Leverkusen: plusvalenza per il Napoli

Si conclude dopo solo una stagione l’avventura di Miguel Gutierrez al Napoli . Il terzino sinistro, che lascia così il capoluogo campano e la Serie A, è ufficialmente un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen .

Napoli plusvalenza Gutierrez – L’impatto a bilancio della cessione

Ma come impatterà questa operazione sui conti del Napoli? A quanto ammonterà la plusvalenza derivante dalla cessione?

Acquistato dal Girona per 18 milioni di euro con contratto fino al 2030, cifra che sarà definitivamente confermata dal bilancio chiuso dal 2026, il peso di Gutierrez sui conti del club azzurro dovrebbe ammontare a 10,8 milioni di euro. Per quanto riguarda questo, bisogna ricordare infatti che il Napoli ammortizza il costo dei cartellini a quote decrescenti in base agli anni di contratto: il terzino ha firmato un quinquennale e quindi al primo anno l’ammortamento è pari al 40% del costo storico.