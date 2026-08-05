Corriere della Sera e Gazzetta aumentano i prezzi: da oggi i due quotidiani costeranno 20 centesimi in più

«Cari lettori, da oggi il Corriere della Sera costerà 20 centesimi in più – scrive Fontana –. Trovo giusto spiegarvi perché abbiamo preso questa decisione che comporta per tutti voi un piccolo sacrificio. Il prezzo di copertina del giornale era rimasto invariato dal 2015. In questi undici anni sono aumentati i costi della carta, della stampa, della distribuzione e, più in generale, il costo di produrre un quotidiano di qualità. Abbiamo scelto finora, a differenza di quasi tutti gli altri quotidiani, di assorbire questi aumenti il più a lungo possibile. Oggi, però, è diventata una scelta non più sostenibile. Il vostro appoggio sarà fondamentale per continuare a fare bene il nostro mestiere. Perché il gesto quotidiano di acquistare il Corriere della Sera è un atto di fiducia nella qualità della sua informazione, di adesione ai valori di indipendenza e libertà delle idee che il nostro giornale ha sempre sostenuto nella sua storia, lunga 150 anni. In un tempo in cui le informazioni arrivano da migliaia di punti diversi, il nostro compito non è solo quello di raccontarle ma di verificarle, contestualizzarle, approfondirle».

«Nel giornale di carta e in un sistema d’informazione molto articolato che copre tutte le esigenze di una comunità sempre più vasta: le notizie nazionali e internazionali, sedici edizioni locali, i settimanali e i supplementi, gli incontri fisici e digitali, i festival, i libri d’attualità, di servizio e approfondimento, il sito web e le piattaforme digitali che ci aggiornano continuamente e ci fanno sentire cittadini dell’Italia e del mondo, i podcast, le newsletter, il Corriere tv .Il pluralismo, il rifiuto della faziosità, l’idea che il Corriere sia il giornale di tutti gli italiani e le italiane è la nostra identità. Le migliori firme, le competenze della redazione e degli editorialisti sono garanzia di serietà e affidabilità, caratteristiche spesso dimenticate in un mondo popolato di falsità e mezze verità, di parole urlate che servono a oscurare i fatti e a mettere nell’angolo chi non la pensa come te. Il nostro sistema si è trasformato in questi anni, ha affrontato la sfida digitale, migliorato la sua offerta, coperto bisogni d’informazione che non trovavano spazio. Ora ci aspettano nuove sfide, come quella dell’intelligenza artificiale, che affronteremo sempre dalla parte dei lettori. Consapevoli che un giornale sano economicamente è una delle principali garanzie di libertà. La fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo il Corriere della Sera non la consideriamo mai un’abitudine. La consideriamo una responsabilità. Ed è con tale spirito che vi chiediamo di accompagnarci anche in questo passaggio. Chiunque vuole può scriverci all’indirizzo mail scrivialcorriere@corriere.it per farci conoscere osservazioni e proposte. Saranno preziose per il nostro lavoro», conclude Fontana.