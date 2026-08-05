Corriere della Sera e Gazzetta aumentano i prezzi: da oggi i due quotidiani costeranno 20 centesimi in più

Chi oggi si è recato in edicola ad acquistare La Gazzetta dello Sport o il Corriere della Sera avrà sicuramente notato l’aumento del prezzo di entrambi i quotidiani. Un aumento di 20 centesimi che fa passare il costo, per i due giornali, da 1,50 a 1,70 euro a testa. Entrambi i quotidiani sono controllati da RCS Mediagroup, il gruppo editoriale del patron del Torino Urbano Cairo.
Nelle proprie edizioni odierne, i due quotidiani hanno voluto spiegare le ragioni dietro questa scelta di aumentare i prezzi con un articolo a firma dei rispettivi direttori: Luciano Fontana per il Corriere e Stefano Barigelli per la Gazzetta.
«Cari lettori, da oggi il Corriere della Sera costerà 20 centesimi in più – scrive Fontana –. Trovo giusto spiegarvi perché abbiamo preso questa decisione che comporta per tutti voi un piccolo sacrificio. Il prezzo di copertina del giornale era rimasto invariato dal 2015. In questi undici anni sono aumentati i costi della carta, della stampa, della distribuzione e, più in generale, il costo di produrre un quotidiano di qualità. Abbiamo scelto finora, a differenza di quasi tutti gli altri quotidiani, di assorbire questi aumenti il più a lungo possibile. Oggi, però, è diventata una scelta non più sostenibile. Il vostro appoggio sarà fondamentale per continuare a fare bene il nostro mestiere. Perché il gesto quotidiano di acquistare il Corriere della Sera è un atto di fiducia nella qualità della sua informazione, di adesione ai valori di indipendenza e libertà delle idee che il nostro giornale ha sempre sostenuto nella sua storia, lunga 150 anni. In un tempo in cui le informazioni arrivano da migliaia di punti diversi, il nostro compito non è solo quello di raccontarle ma di verificarle, contestualizzarle, approfondirle».
«Nel giornale di carta e in un sistema d’informazione molto articolato che copre tutte le esigenze di una comunità sempre più vasta: le notizie nazionali e internazionali, sedici edizioni locali, i settimanali e i supplementi, gli incontri fisici e digitali, i festival, i libri d’attualità, di servizio e approfondimento, il sito web e le piattaforme digitali che ci aggiornano continuamente e ci fanno sentire cittadini dell’Italia e del mondo, i podcast, le newsletter, il Corriere tv .Il pluralismo, il rifiuto della faziosità, l’idea che il Corriere sia il giornale di tutti gli italiani e le italiane è la nostra identità. Le migliori firme, le competenze della redazione e degli editorialisti sono garanzia di serietà e affidabilità, caratteristiche spesso dimenticate in un mondo popolato di falsità e mezze verità, di parole urlate che servono a oscurare i fatti e a mettere nell’angolo chi non la pensa come te. Il nostro sistema si è trasformato in questi anni, ha affrontato la sfida digitale, migliorato la sua offerta, coperto bisogni d’informazione che non trovavano spazio. Ora ci aspettano nuove sfide, come quella dell’intelligenza artificiale, che affronteremo sempre dalla parte dei lettori. Consapevoli che un giornale sano economicamente è una delle principali garanzie di libertà. La fiducia che ogni giorno ci accordate scegliendo il Corriere della Sera non la consideriamo mai un’abitudine. La consideriamo una responsabilità. Ed è con tale spirito che vi chiediamo di accompagnarci anche in questo passaggio. Chiunque vuole può scriverci all’indirizzo mail scrivialcorriere@corriere.it per farci conoscere osservazioni e proposte. Saranno preziose per il nostro lavoro», conclude Fontana.
Questo invece il messaggio rivolto ai lettori dalle colonne della Gazzetta da parte del direttore Barigelli: «Come sapete siamo nel mezzo di un anno significativo per la Gazzetta. Un compleanno importante: 130 anni. Un traguardo che stiamo vivendo consapevoli della nostra storia straordinaria ma anche pieni di riconoscenza nei confronti delle generazioni di lettori che ci hanno accompagnato fin qui, condividendo idee e progetti, apprezzando sempre la assoluta libertà di pensiero, indispensabile in una stagione come questa avvelenata da notizie false, da aggressioni verbali e perfino insulti, in cui è difficile districarsi. La Gazzetta ha sempre avuto la competenza e la qualità come architravi della propria missione informativa. Oggi siamo un sistema felicemente complesso: accanto al giornale cartaceo con la sua digital edition, ci sono il sito, i social, la web tv, gli eventi con il Festival dello Sport in testa. Per mantenere questa qualità e l’impegno preso con ciascuno di voi, lettrici e lettori, di conservare il nostro livello informativo, c’è da oggi un aumento del prezzo: da 1,50 a 1,70 euro».
«Un passaggio sofferto ma necessario perché la Gazzetta resti la Gazzetta. L’ultimo aumento risale a oltre dieci anni fa, per l’esattezza al giugno 2015. E nel frattempo, come sapete, è aumentato tutto: dai beni di prima necessità, all’elettricità che manda avanti le rotative, al carburante indispensabile per chi trasporta il giornale a edicole e rivendite. Contemporaneamente all’aumento del prezzo non ci saranno più il mercoledì le copie anastatiche delle Gazzette del passato e, inoltre, il venerdì il libro non sarà in abbinamento obbligatorio, ma potrà essere acquistato solo da chi lo desidera. Il sabato Sportweek, analogamente, aumenterà da 2,50 a 2,70. A conti fatti il prezzo settimanale medio della Gazzetta passa dai 2 euro attuali a 1,84, senza anastatiche e con il libro facoltativo. L’impegno che assumiamo è continuare a seguire da vicino tutti i grandi eventi, come il recente Mondiale di calcio o gli Slam di tennis, raccontati dai nostri giornalisti, unico quotidiano sportivo italiano a farlo. Ma anche tutte le altre discipline, dall’atletica al nuoto, dal ciclismo alla Formula 1, dalle moto al basket e al volley. L’attenzione dei nostri lettori riguardo i diversi sport è sempre più estesa e la richiesta di qualità resta la stessa. Sono 130 anni che cerchiamo di rispondere alla vostra domanda di competenza e completezza. L’abbiamo sempre fatto. Continueremo a farlo», conclude il direttore del quotidiano sportivo rosa.
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