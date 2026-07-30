«FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Yann Bisseck: il difensore classe 2000 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2031». Con questa breve nota il club nerazzurro ha annunciato ieri il prolungamento dell’accordo con il difensore tedesco, che rimarrà a Milano per altri cinque anni.
Dopo l’ultimo rinnovo del 2024 con cui aveva firmato fino al 2029, il difensore tedesco arrivato a Milano nel 2023, si lega alla società nerazzurra per altri due anni.
«Forza fisica imperiosa e una presenza statuaria nella difesa nerazzurra: Yann-Aurel Bisseck è diventato un perno fondamentale nello scacchiere difensivo dell’Inter, vivendo da protagonista pagine trionfali della storia recente del Club. Il difensore tedesco è pronto a viverne di nuove grazie al prolungamento di contratto che lo legherà all’Inter fino al 2031», si legge sul sito dell’Inter.
«Yann è diventato un punto di riferimento in campo e nello spogliatoio, conquistando tutti con il suo sorriso contagioso e con la sua costanza di rendimento in campo, ed è pronto a scrivere nuove pagine della storia nerazzurra», conclude la società nerazzurra.
Bisseck rinnovo Inter – Le cifre dell’accordo
L’intesa prevede uno stipendio da 3 milioni di euro netti a stagione (3,93 milioni di euro lordi), con l’Inter che usufruirà del Decreto Crescita.
Ingaggio raddoppiato per il tedesco, che fino alla scorsa stagione percepiva 1,5 milioni di euro netti, che al lordo incidevano sul bilancio dei nerazzurri per 1,97 milioni di euro.