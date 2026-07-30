«FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Yann Bisseck : il difensore classe 2000 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2031 ». Con questa breve nota il club nerazzurro ha annunciato ieri il prolungamento dell’accordo con il difensore tedesco, che rimarrà a Milano per altri cinque anni .

«Forza fisica imperiosa e una presenza statuaria nella difesa nerazzurra: Yann-Aurel Bisseck è diventato un perno fondamentale nello scacchiere difensivo dell’Inter, vivendo da protagonista pagine trionfali della storia recente del Club. Il difensore tedesco è pronto a viverne di nuove grazie al prolungamento di contratto che lo legherà all’Inter fino al 2031», si legge sul sito dell’Inter.

«Yann è diventato un punto di riferimento in campo e nello spogliatoio, conquistando tutti con il suo sorriso contagioso e con la sua costanza di rendimento in campo, ed è pronto a scrivere nuove pagine della storia nerazzurra», conclude la società nerazzurra.