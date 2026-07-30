Nel secondo trimestre Stellantis torna in utile: ricavi in crescita a oltre 43 miliardi

Stellantis ha registrato nel secondo trimestre «un miglioramento su base annua di tutti i principali indicatori finanziari». I ricavi netti sono pari a 43,5 miliardi in aumento del 13% grazie soprattutto alla crescita del Nord America pari al 32%. In Sud America l’aumento dei ricavi è stato del 6% su base annua, mentre l’Europa allargata non ha registrato variazioni e le regioni Medio Oriente e Africa e Asia-Pacifico sono in leggero calo. L‘utile netto è migliorato a 0,3 miliardi di euro «riflettendo volumi più elevati e un ulteriore miglioramento delle prestazioni operative». L’utile operativo rettificato è stato di 0,8 miliardi.

Il flusso di cassa industriale è pari a 1 miliardo di euro nel secondo trimestre del 2026 con un miglioramento di 1 miliardo di euro rispetto allo stesso periodo del 2025 e e riflette il miglioramento delle prestazioni operative. La liquidità industriale disponibile si è attestata a 44,1 miliardi di euro, rappresenta il 27% dei ricavi netti proiettati su 12 mesi e rimane all’interno dell’intervallo di liquidità obiettivo per l’azienda del 25-30%.