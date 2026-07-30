Dalla vendita di auto di lusso all'energia: il patrimonio di Malagó

Il presidente FIGC Giovanni Malagò scelto di affidare la Nazionale a Roberto Mancini, il suo primo candidato sin dall’inizio. Sistemata la vicenda Ct, dopo il caso Andrea Pirlo, e nominato Claudio Ranieri come Direttore tecnico, il numero uno della Federcalcio dovrà mettere mano alle tante agognate riforme del calcio italiano. Il compito più difficile, ma anche quello per cui è stato scelto dai club di Serie A, e poi dalla maggioranza in Assemblea elettiva. Una scelta che ha permesso a Malagò, finito il suo mandato a capo del CONI per raggiunti limiti di permanenza, di avere in dote uno stipendio di 240mila euro lordi all’anno, come riporta l’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano. Una cifra importante, ma che rappresenta una piccolissima parte se confrontata con il patrimonio del dirigente romano classe 1959.

Infatti, come ricostruito dal quotidiano, Malagò può contare su un patrimonio netto di 100 milioni di euro con 8 milioni all’anno di utili netti aggregati. Si parte con quella che è l’attività di famiglia: vendita di automobili di lusso, nello specifico Ferrari e Maserati, attraverso la Samocar, racchiusa in quella che è la cassaforte finanziaria, Samofin, che per il 95% è sotto il controllo di Malagò stesso, mentre il restante 5% è intestato alle due figlie, le gemelle Ludovica e Vittoria classe 1988. Nella Samocar SpA, attività cominciata dal padre Vincenzo, mancato nel gennaio 2023, Malagò possiede il 35%, il resto è della madre Livia Campilli e della sorella Francesca. Ma i risultati migliori per i bilanci familiari arrivano senza dubbio dalla GL Investimenti Srl, che investe soprattutto in utility dell’energia, con particolare riferimento ad Acea (Terna), Italgas, A2A, Eni, Enel, con pacchetti nelle banche Finnat, Banca Generali e Ifis, detentrice di partecipazioni che ai prezzi attuali valgono circa 107 milioni, oltre il doppio del costo a bilancio che si aggira invece sui 48 milioni. Questa società appartiene al presidente federale per il 50%, l’altra metà è del socio Lupo Rattazzi. GL indica appunto le iniziali dei nomi dei due soci. Inoltre, Lupo è figlio di Susanna Agnelli, figlia di Edoardo e sorella dell’Avvocato Gianni e di Umberto.