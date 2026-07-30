Dalla vendita di auto di lusso all'energia: il patrimonio di Malagó

Il presidente FIGC Giovanni Malagò scelto di affidare la Nazionale a Roberto Mancini, il suo primo candidato sin dall’inizio. Sistemata la vicenda Ct, dopo il caso Andrea Pirlo, e nominato Claudio Ranieri come Direttore tecnico, il numero uno della Federcalcio dovrà mettere mano alle tante agognate riforme del calcio italiano. Il compito più difficile, ma anche quello per cui è stato scelto dai club di Serie A, e poi dalla maggioranza in Assemblea elettiva.
Una scelta che ha permesso a Malagò, finito il suo mandato a capo del CONI per raggiunti limiti di permanenza, di avere in dote uno stipendio di 240mila euro lordi all’anno, come riporta l’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano. Una cifra importante, ma che rappresenta una piccolissima parte se confrontata con il patrimonio del dirigente romano classe 1959.
Infatti, come ricostruito dal quotidiano, Malagò può contare su un patrimonio netto di 100 milioni di euro con 8 milioni all’anno di utili netti aggregati. Si parte con quella che è l’attività di famiglia: vendita di automobili di lusso, nello specifico Ferrari e Maserati, attraverso la Samocar, racchiusa in quella che è la cassaforte finanziaria, Samofin, che per il 95% è sotto il controllo di Malagò stesso, mentre il restante 5% è intestato alle due figlie, le gemelle Ludovica e Vittoria classe 1988. Nella Samocar SpA, attività cominciata dal padre Vincenzo, mancato nel gennaio 2023, Malagò possiede il 35%, il resto è della madre Livia Campilli e della sorella Francesca.
Ma i risultati migliori per i bilanci familiari arrivano senza dubbio dalla GL Investimenti Srl, che investe soprattutto in utility dell’energia, con particolare riferimento ad Acea (Terna), Italgas, A2A, Eni, Enel, con pacchetti nelle banche Finnat, Banca Generali e Ifis, detentrice di partecipazioni che ai prezzi attuali valgono circa 107 milioni, oltre il doppio del costo a bilancio che si aggira invece sui 48 milioni. Questa società appartiene al presidente federale per il 50%, l’altra metà è del socio Lupo Rattazzi. GL indica appunto le iniziali dei nomi dei due soci. Inoltre, Lupo è figlio di Susanna Agnelli, figlia di Edoardo e sorella dell’Avvocato Gianni e di Umberto.
Tornando a Samocar, questa è una concessionaria per la vendita di Ferrari e Maserati nel Lazio, in Campania, in Toscana e Sardegna. Nel 2024 ha venduto 135 Ferrari e 430 Maserati nuove, oltre a 147 auto usate di lusso, con un giro d’affari di 117,5 milioni e un utile netto di 4,24 milioni, 430mila in meno dell’anno precedente. Ha un patrimonio netto di 24,9 milioni e appena 3,46 milioni di debiti con le banche. Nell’esercizio, la società ha accantonato 573.877 euro in seguito all’incendio di un cantiere navale a Olbia nell’aprile 2025 nel quale sono state distrutte le barche di alcuni Vip, tra cui il Magnum 50 di Malagò.
La cassaforte Samofin nel 2024 ha dichiarato, invece, un utile netto di 1,45 milioni e un patrimonio netto di 27 milioni. L’attività è separata da quella di Samocar, mentre in pancia c’è il 50% della GL Investimenti, per un valore di 24,49 milioni. La GL è stata costituita nel 2008, Malagò conferì il 2,5% della Maire Tecnimont di Fabrizio Di Amato, l’aveva pagata molto meno del valore di Borsa dell’epoca, pari a 24 milioni. Il socio Lupo Rattazzi versò l’equivalente in denaro. Quella valutazione ha fatto soffrire i conti della GL a causa dei cali di Borsa, finché è stata alienata senza un guadagno per GL, con Malagò che però ha avuto una plusvalenza.
Adesso i conti di GL vanno però a gonfie vele, grazie soprattutto ai rialzi di Borsa delle azioni Acea, 3,36 milioni di titoli costati 8,46 euro, che valgono 21,46 milioni: il pacchetto in totale ne vale 72 di milioni contro un costo a bilancio di 28,4 milioni. Gli altri pacchetti di maggior valore sono Terna (7,3 milioni, 10 volte il costo a bilancio), Italgas (3,69 milioni, il doppio del costo), Eni (2,86 milioni rispetto a 2 milioni).
Inoltre, GL detiene anche il 2% di Banca Finnat, istituto vicino al Vaticano, e azioni di Banca Generali per un valore di Borsa di 3,68 milioni, contro 1,6 milioni di costo. Il bilancio al 30 giugno 2025 ha un utile di 4,4 milioni, per metà spettante alla Samofin di Malagò e per metà a Rattazzi. L’assemblea ha deciso di non distribuire dividendo, ma nell’esercizio precedente era stata distribuita una cedola di 4 milioni. Infine, nel patrimonio di Malagò va inserito anche la presidenza onorario del circolo Aniene, che conta 1.600 soci con un biglietto di ingresso da 30mila euro a fondo perduto. Ed è proprio qui che il legame fra il presidente FIGC e Mancini pone le sue basi, nella speranza (di tutti) di riportare la Nazionale ai Mondiali risollevando in generale la situazione del calcio italiano in generale.