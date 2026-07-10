Sette giorni in cui lo sport concentra il meglio dell’estate. Sabato la Coppa del Mondo nordamericana completa il tabellone dei quarti con le ultime due sfide, mentre a Wimbledon Jannik Sinner ritrova Novak Djokovic in una semifinale che pesa come una finale. In mezzo, il Tour de France affronta il 14 luglio la sua prima vera salita, e giovedì 16 si alza il sipario sull’Open di golf a Royal Birkdale. Raccontiamo i cinque appuntamenti che muovono di più le quote delle piattaforme di scommesse autorizzate in Italia, restando su ciò che è già certo e rimandando le fasi ancora aperte. Calcio · Mondiale 2026, quarti · sab 11 luglio ore 23.00 · Hard Rock Stadium, Miami Norvegia–Inghilterra È il quarto che nessuno aveva messo in preventivo. La Norvegia è la vera sorpresa del torneo: dopo aver eliminato il Brasile con un 2-1 che ha fatto rumore, si presenta a Miami trascinata da un Erling Haaland finalmente protagonista in una fase finale. Di fronte c’è un’Inghilterra che ha superato il Messico per 3-2 in una gara più complicata del previsto, e che porta in dote una rosa più profonda e l’abitudine a reggere le notti che contano. Sulla carta gli inglesi partono avanti, ma è uno di quei confronti in cui l’etichetta di favorito pesa meno del solito. La chiave di lettura sta proprio qui: il favore dei bookmaker verso l’Inghilterra si regge sull’esperienza e sulle alternative in panchina, mentre la forza della Norvegia è la spinta di chi ha già ribaltato un pronostico più grande e ha in campo il centravanti più temuto. In una partita che si annuncia equilibrata, il segno secco rischia di dire poco: meglio ragionare sui mercati che si adattano a una gara nervosa, dall’handicap alla somma dei gol, tenendo conto che il verdetto potrebbe arrivare solo dopo i supplementari. C’è poi un filo che lega i due quarti del sabato: la vincente approda alla semifinale di mercoledì 15 luglio ad Atlanta, dove incrocerà chi passa tra Argentina e Svizzera. Sul passaggio del turno i principali operatori vedono l’Inghilterra davanti: per SNAI gli inglesi valgono 1.85* e la Norvegia 4.25, con il pareggio nei tempi regolamentari fissato a 3.60, Daznbet legge la sfida quasi allo stesso modo con l’Inghilterra a 1.85 e la Norvegia a 4.15. Quote praticamente uguali per Sportium.

Calcio · Mondiale 2026, quarti · dom 12 luglio ore 03.00 · Arrowhead Stadium, Kansas City Argentina–Svizzera L’altro quarto del weekend mette di fronte i campioni del mondo in carica e una delle nazionali più difficili da scardinare del torneo. L’Argentina arriva a Kansas City forte del suo status e di un Leo Messi ancora una volta al centro del gioco, ma il 3-2 con cui ha regolato l’Egitto ha mostrato qualche crepa nella fase difensiva. La Svizzera si è guadagnata i quarti con la compattezza che la contraddistingue: è l’avversaria che non concede spazi e che costringe a partite di pazienza, dove un episodio vale più di una mezz’ora di dominio. Nelle valutazioni della vigilia l’Albiceleste resta favorita, ma di quel favore che sul campo non fa sconti: contro una difesa ordinata, il divario tende a ridursi rispetto a quanto dicono i nomi. È il tipo di sfida in cui il conto dei gol pesa più del previsto, e in cui conviene guardare oltre il semplice segno, verso i mercati che raccontano l’equilibrio atteso più che il pronostico secco. È l’altra metà di quell’incrocio: chi vince ritrova proprio la vincente di Norvegia–Inghilterra nella semifinale di Atlanta del 15 luglio, mentre l’altra semifinale, in programma a Dallas il 14, sarà tra la Francia, che ha eliminato il Marocco, e la vincente tra Spagna e Belgio, l’altro quarto della parte alta del tabellone. Il pronostico è marcato ma non per questo scontato: SNAI dà l’Argentina in semifinale a 1.70 contro il 5.75 della Svizzera, Daznbet accorcia leggermente sulla resistenza elvetica con l’Albiceleste a 1.71 e la sorpresa svizzera a 5.50, valori ricalcati quasi uguali da Eurobet, che propone l’1 a 1.72, il pareggio a 3.60 e la vittoria dei rossocrociati a 5.60.

Tennis · Wimbledon, semifinale maschile · ven 10 luglio · All England Club Sinner–Djokovic Per il pubblico italiano è l’appuntamento più atteso: Jannik Sinner e Novak Djokovic si ritrovano in semifinale sull’erba di Wimbledon, un incrocio che negli ultimi anni è diventato un classico dei tornei che contano. Il numero uno del mondo ci arriva nel ruolo di favorito, forte di una condizione che sull’erba lo ha reso il riferimento del circuito; dall’altra parte, però, c’è l’avversario che più di ogni altro ha saputo complicargli i piani nelle grandi occasioni. La lettura delle quote è qui la più insidiosa: un favorito netto in una semifinale Slam va sempre maneggiato con prudenza, perché il meglio-di-cinque set e il mestiere di Djokovic nelle partite da dentro-o-fuori possono ribaltare l’inerzia in pochi game. È la sfida su cui si concentrerà l’attenzione del weekend, e quella che orienterà i mercati del torneo nei giorni a venire. Attorno a questa semifinale si completa il quadro dei Championships. Nell’altra metà del tabellone maschile Alexander Zverev affronta la wild card di casa Arthur Fery, con la finale in programma domenica 12 luglio. Il torneo femminile, che assegna il titolo sabato 11, avrà invece una campionessa nuova: le due ceche Karolina Muchová e Linda Nosková non hanno infatti mai vinto a Wimbledon. Tornando a Sinner, l’altoatesino parte favorito per i bookmaker, nonostante la portata dell’avversario: SNAI e Sisal, per esempio, propongono e l’azzurro a 1.18 e Djokovic a 4.50, mentre Eurobet alza leggermente la posta per l’italiano a 1.20, contro il 4.20 del serbo.

Golf · The Open Championship · da gio 16 luglio · Royal Birkdale L’Open riparte dai links di Royal Birkdale A chiudere la settimana, giovedì 16 luglio prende il via a Royal Birkdale la 154ª edizione dell’Open, l’unico major che si gioca sui links britannici, dove il vento e il terreno duro contano quanto il colpo dal tee. È un torneo che raramente premia il favorito annunciato: le settantadue buche su un percorso così esposto agli elementi tengono la corsa aperta fino alla domenica. Sul fronte delle quote, l’Open è il classico appuntamento da lettura antepost più che da singola giornata: i primi nomi della lavagna si stringono attorno ai big del ranking mondiale, ma la natura del links lascia margine agli outsider capaci di interpretare meglio le condizioni. I primi due giri, tra giovedì e venerdì, diranno già molto su chi resterà in corsa per il fine settimana. Trattandosi di un torneo che tiene tutto aperto, l’antepost resta largo: nessun nome scende sotto quota 5, con Scottie Scheffler in cima alla lavagna intorno a 5.50, Rory McIlroy dato tra 8.00 e 10.00 e un gruppo di inseguitori — da Jon Rahm a Xander Schauffele — oltre quota 12. Il vento di Royal Birkdale può ridisegnare ogni gerarchia, ed è la ragione per cui gli operatori restano prudenti anche sui big.