Bilancio Inter 2026: la preview di Calcio e Finanza sui conti dei nerazzurri

L’Inter ha archiviato la stagione 2025/2026 con la conquista del 21° scudetto della propria storia e della decima Coppa Italia, uscendo agli spareggi in Champions League contro i norvegesi del Bodø/Glimt.

Ma come è andato il club nerazzurro dal punto di vista economico nel 2025/2026?

Per provare a rispondere a questa domanda Calcio e Finanza ha elaborato una preview esclusiva del bilancio dell’Inter al 30 giugno 2026, ricostruendo l’andamento delle principali voci del conto economico sulla base del bilancio 2024/2025, delle informazioni pubbliche disponibili, delle operazioni di mercato concluse e delle stime elaborate dalla redazione.

L’obiettivo dell’analisi, contenuta in un report scaricabile gratuitamente sulla piattaforma CF Pro, è offrire una fotografia quanto più accurata possibile della situazione economico-finanziaria del club rossonero.

Il report analizza l’evoluzione di ricavi e costi, approfondisce le dinamiche che hanno caratterizzato la stagione e stima il risultato netto dell’esercizio, offrendo anche uno sguardo alle prospettive del bilancio 2026/2027.