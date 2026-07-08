Bilancio Inter 2026: la preview di Calcio e Finanza sui conti dei nerazzurri

L’Inter ha archiviato la stagione 2025/2026 con la conquista del 21° scudetto della propria storia e della decima Coppa Italia, uscendo agli spareggi in Champions League contro i norvegesi del Bodø/Glimt.
Ma come è andato il club nerazzurro dal punto di vista economico nel 2025/2026?
Per provare a rispondere a questa domanda Calcio e Finanza ha elaborato una preview esclusiva del bilancio dell’Inter al 30 giugno 2026, ricostruendo l’andamento delle principali voci del conto economico sulla base del bilancio 2024/2025, delle informazioni pubbliche disponibili, delle operazioni di mercato concluse e delle stime elaborate dalla redazione.
L’obiettivo dell’analisi, contenuta in un report scaricabile gratuitamente sulla piattaforma CF Pro, è offrire una fotografia quanto più accurata possibile della situazione economico-finanziaria del club rossonero.
Il report analizza l’evoluzione di ricavi e costi, approfondisce le dinamiche che hanno caratterizzato la stagione e stima il risultato netto dell’esercizio, offrendo anche uno sguardo alle prospettive del bilancio 2026/2027.
Bilancio Inter 2026 Preview – Che cosa contiene il report
Il report approfondisce tutti i principali elementi economici che caratterizzeranno il bilancio dell’Inter al 30 giugno 2026.
Tra gli argomenti analizzati:
- evoluzione dei ricavi da diritti televisivi;
- andamento dei ricavi commerciali e delle sponsorizzazioni;
- impatto della Champions League e della vittoria dello scudetto;
- ricavi derivanti dalla gestione dei calciatori;
- andamento dei costi operativi;
- costo del personale;
- ammortamenti dei diritti dei calciatori;
- effetti del rifinanziamento del debito e dell’operazione San Siro;
- risultato netto atteso;
- scenari per il bilancio 2026/2027.
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Bilancio Inter 2026 Preview – Come è stata realizzata l’analisi
Le elaborazioni sono state sviluppate dalla redazione di Calcio e Finanza utilizzando esclusivamente informazioni pubbliche, documentazione societaria, comunicati ufficiali, dati di mercato e stime economico-finanziarie elaborate secondo la metodologia utilizzata da anni nelle analisi di bilancio pubblicate dalla testata.
Il documento non sostituisce il bilancio ufficiale che sarà approvato dal consiglio di amministrazione dell’Inter, ma rappresenta una stima indipendente realizzata sulla base delle informazioni disponibili alla data di pubblicazione.