Con la fine della stagione 2025/26 l’Inter ha salutato quattro giocatori che hanno ricoperto un ruolo di primo piano nei successi della storia recente nerazzurra. Il club ha detto addio al portiere Yann Sommer e ai difensori Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij, il cui contratto scade ufficialmente nella giornata odierna.
Un naturale cambio della guardia per giocatori che – eccezion fatta per il centrale olandese – sono tutti sempre più vicini ai 40 anni. Pedine che andranno chiaramente sostituite (sia a livello qualitativo che sul fronte numerico), ma che per il momento liberano quasi 20 milioni di euro di costi rispetto alla stagione appena conclusa.
Da Sommer a Darmian – L’impatto degli addii sui conti
Nel dettaglio, con l’addio di questi giocatori l’Inter avrà costi inferiori per oltre 3,5 milioni di euro sul fronte ammortamenti nella stagione 2026/27. Per quanto riguarda invece gli stipendi, a livello lordo la cifra calerà di oltre 16,3 milioni di euro. A pesare più di tutti da questo punto di vista era l’ingaggio di de Vrij. Nel complesso, il difensore olandese (pur ormai completamente ammortizzato a livello di cartellino) era il giocatore più costoso tra questi. Seguivano in ordine Sommer, Darmian. Alla dirigenza nerazzurra il compito ora di trovare sostituti adeguati, soprattutto tra i centrali di difesa, considerando l’addio di due pedine chiave degli ultimi anni.