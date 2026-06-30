L'Inter saluta Sommer, Acerbi, Darmian e de Vrij: liberati costi per 20 milioni

L’addio dei quattro giocatori libera spazio sul costo della rosa della prossima stagione. Ecco le cifre tra ammortamenti e stipendi.

Di
Marco Sacchi
Finanza
Onefootball
Inter risparmio scadenze
(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Con la fine della stagione 2025/26 l’Inter ha salutato quattro giocatori che hanno ricoperto un ruolo di primo piano nei successi della storia recente nerazzurra. Il club ha detto addio al portiere Yann Sommer e ai difensori Francesco AcerbiMatteo Darmian e Stefan de Vrij, il cui contratto scade ufficialmente nella giornata odierna. 

Un naturale cambio della guardia per giocatori che – eccezion fatta per il centrale olandese – sono tutti sempre più vicini ai 40 anni. Pedine che andranno chiaramente sostituite (sia a livello qualitativo che sul fronte numerico), ma che per il momento liberano quasi 20 milioni di euro di costi rispetto alla stagione appena conclusa. 

Da Sommer a Darmian – L’impatto degli addii sui conti

Nel dettaglio, con l’addio di questi giocatori l’Inter avrà costi inferiori per oltre 3,5 milioni di euro sul fronte ammortamenti nella stagione 2026/27. Per quanto riguarda invece gli stipendi, a livello lordo la cifra calerà di oltre 16,3 milioni di euro. A pesare più di tutti da questo punto di vista era l’ingaggio di de Vrij. Nel complesso, il difensore olandese (pur ormai completamente ammortizzato a livello di cartellino) era il giocatore più costoso tra questi. Seguivano in ordine Sommer, Darmian. Alla dirigenza nerazzurra il compito ora di trovare sostituti adeguati, soprattutto tra i centrali di difesa, considerando l’addio di due pedine chiave degli ultimi anni.  

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