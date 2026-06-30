Con la fine della stagione 2025/26 l’Inter ha salutato quattro giocatori che hanno ricoperto un ruolo di primo piano nei successi della storia recente nerazzurra. Il club ha detto addio al portiere Yann Sommer e ai difensori Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij, il cui contratto scade ufficialmente nella giornata odierna.

Un naturale cambio della guardia per giocatori che – eccezion fatta per il centrale olandese – sono tutti sempre più vicini ai 40 anni. Pedine che andranno chiaramente sostituite (sia a livello qualitativo che sul fronte numerico), ma che per il momento liberano quasi 20 milioni di euro di costi rispetto alla stagione appena conclusa.