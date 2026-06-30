Avvisi di garanzia e perquisizioni per sette Ultras Italia: l'indagine partita dal playoff con l'Irlanda del Nord

I destinatari degli avvisi di garanzia avrebbero costretto varie persone, fra cui famiglie con bambini, a spostarsi dal centro del primo anello della curva sud della New Balance Arena di Bergamo.

Di
Luca Cosentini
Governance
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(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Nell’ambito di una indagine coordinata dalla Procura di Bergamo, agenti della Questura bergamasca hanno notificato sette avvisi di garanzia con contestuale esecuzione di perquisizione domiciliare nei confronti di altrettanti appartenenti a un gruppo di supporter della Nazionale italiana di calcio denominato Ultras Italia.

Il gruppo si autodefinisce anche con il nome di “I ragazzi con i tricolori”, per le bandiere italiane che riportano i nomi delle città di provenienza che espongono durante le partite della Nazionale. Per gli inquirenti, è connotato per un’impostazione ideologica di estrema destra dei propri aderenti.

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L’inchiesta è partita al termine dell’incontro di calcio disputato tra la Nazionale e l’Irlanda del Nord il 26 marzo scorso alla New Balance Arena di Bergamo, valido per le semifinali degli spareggi Mondiali, e hanno preso spunto da alcune segnalazioni che indicavano come gli Ultras Italia, a Bergamo in circa un centinaio, dopo aver fatto ingresso nella curva Sud e raggiunto la parte bassa, all’interno del quale erano già presenti numerose famiglie, anche con bambini, e singoli tifosi azzurri, avessero occupato tutte le sedute situate al centro del settore, costringendo, con modalità prevaricatorie e intimidatorie, i legittimi titolari dei posti a spostarsi altrove.

L’analisi delle immagini di videosorveglianza dell’impianto sportivo ha consentito di accertare che, con atteggiamento intimidatorio, gli Ultras Italia hanno intimato alle persone presenti di spostarsi altrove, costringendole a cambiare posto per vedere la partita senza problemi. Secondo quanto ricostruito anche grazie a denunce e testimonianze dei presenti, l’azione del gruppo ha messo in agitazione tutti gli spettatori della curva.

Individuate in particolare sette persone, ritenute gli autori materiali o coordinatori della condotta intimidatoria, ora indagati per il reato di violenza privata aggravata. Uno dei tifosi è inoltre stato denunciato per l’indebito superamento delle barriere dello stadio, dato che è emerso sia entrato senza biglietto, accodandosi ad uno del gruppo per eludere i controlli degli steward. Alcuni degli indagati sono anche noti alle forze dell’ordine per l’attuale o passata militanza all’interno di tifoserie organizzate di squadre di club e già destinatari della misura di prevenzione del daspo in ambito sportivo.

Le perquisizioni sono state eseguite con l’ausilio di personale delle Questure di Roma, Genova, Vicenza, Fermo, Rimini e Pesaro e con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Nei confronti degli indagati sono stati avviati anche procedimenti amministrativi finalizzati all’emissione del daspo.

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