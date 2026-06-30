Avvisi di garanzia e perquisizioni per sette Ultras Italia: l'indagine partita dal playoff con l'Irlanda del Nord

L’inchiesta è partita al termine dell’incontro di calcio disputato tra la Nazionale e l’Irlanda del Nord il 26 marzo scorso alla New Balance Arena di Bergamo, valido per le semifinali degli spareggi Mondiali, e hanno preso spunto da alcune segnalazioni che indicavano come gli Ultras Italia, a Bergamo in circa un centinaio, dopo aver fatto ingresso nella curva Sud e raggiunto la parte bassa, all’interno del quale erano già presenti numerose famiglie, anche con bambini, e singoli tifosi azzurri, avessero occupato tutte le sedute situate al centro del settore, costringendo, con modalità prevaricatorie e intimidatorie, i legittimi titolari dei posti a spostarsi altrove.

L’analisi delle immagini di videosorveglianza dell’impianto sportivo ha consentito di accertare che, con atteggiamento intimidatorio, gli Ultras Italia hanno intimato alle persone presenti di spostarsi altrove, costringendole a cambiare posto per vedere la partita senza problemi. Secondo quanto ricostruito anche grazie a denunce e testimonianze dei presenti, l’azione del gruppo ha messo in agitazione tutti gli spettatori della curva.