Tra bilancio e FPF: Roma e Juve alla prova del 30 giugno. E la situazione delle altre big

Anche in questa stagione, tra mere esigenze di bilancio e la morsa del Fair Play Finanziario UEFA, la deadline del 30 giugno ha fatto discutere e sollevato tematiche economiche tra esigenze più o meno stringenti di cessioni e altri paletti. Ma qual è la situazione delle big italiane a poche ore dalla chiusura dei conti? Chi dovrà necessariamente muoversi?

Nonostante si sia di fatto già chiusa da oltre un mese, il 30 giugno sarà ufficialmente e formalmente l’ultimo giorno della stagione 2025/26. Per molti dei club di Serie A – quelli con un esercizio che seguono i tempi della stagione sportiva – sarà anche l’ultimo giorno per portare a termine operazioni (specialmente in uscita) di competenza del bilancio che si è aperto il 1° luglio del 2025.

La Roma tra sanzioni e l’uscita dal settlement agreement

Partendo dalle situazioni più delicate, la Roma si è ritrovata anche quest’anno di fronte alla necessità di iscrivere plusvalenze nel bilancio al 30 giugno nell’ottica di rispettare i parametri imposti dal settlement agreement firmato con la UEFA dopo le violazioni del Fair Play Finanziario. Violazioni che per lo scorso esercizio hanno portato a una sanzione di 6 milioni di euro.

Dopo l’intenzione iniziale di cedere calciatori per avvicinarsi agli obiettivi previsti dal settlement, la Roma sembra avere deciso di intraprendere una strada diversa: nessuna “svendita” e l’intenzione di mettere sul tavolo della UEFA il percorso portato avanti fino a questo momento per dimostrare la propria buona condotta, con la speranza di ricevere una multa nell’ordine dei 10-12 milioni di euro per chiudere definitivamente la partita e uscire dall’accordo transattivo firmato nel 2022. Ma la partita resterà aperta fino a una decisione definitiva della Federcalcio europea.

L’ipotesi plusvalenze per la Juventus

L’altro club che sembrava dovere iscrivere una plusvalenza entro il 30 giugno era la Juventus. Per giorni si è parlato della necessità di iscrivere una plusvalenza da 12-13 milioni di euro (Miretti il calciatore pronto a essere ceduto), ma proprio ieri il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali, parlando del giovane centrocampista, ha spiegato che «ad ora non ci sono le condizioni giuste per cederlo, anche perché non abbiamo la necessità di fare cessioni in questo momento».

Di fatto, la Juventus è già in attesa di una comunicazione da parte della UEFA per quanto riguarda la firma di un nuovo settlement agreement. Un accordo che si baserà sugli esercizi chiusi nel 2023, 2024 e 2025, mentre solo con il prossimo monitoraggio entrerà nei radar della Federcalcio europea anche l’esercizio che si chiuderà nella giornata odierna.

La volontà del club di chiudere un’operazione di questo tipo potrebbe essere legata al tentativo di ridurre il rosso dell’esercizio, soprattutto in previsione di una stagione che sarà resa più complicata – sul fronte economico – dalla mancata qualificazione alla Champions League. In ogni caso, i bianconeri non sono obbligati a portare a termine alcun affare ed è possibile che decidano di rinviare tutta l’attività al nuovo esercizio.

Niente vincoli per il Como: tutto rimandato alla primavera del 2027

Dal punto di vista meramente contabile, anche in casa Como la situazione non è rosea. Inevitabile per un club che ha vissuto una fase di startup, la quale ha richiesto investimenti pesanti per arrivare in Serie A e raggiungere addirittura la Champions League, con costi cresciuti in maniera esponenziale e ricavi che non hanno ancora raggiunto lo stesso livello.

Come già spiegato da Calcio e Finanza, il club lariano ha alle sue spalle una proprietà di primissimo livello (la famiglia Hartono), che dal 2019 ha versato 300 milioni di euro per la gestione del club e che continua a supportare il lavoro del management, come dimostrato dallo sforzo per trattenere il centrocampista argentino Nico Paz.

Essendosi appena qualificato in Champions, il Como verrà monitorato dalla UEFA sul fronte Fair Play Finanziario a partire dalla stagione 2026/27 e solo tra la primavera e l’estate del prossimo anno a Nyon esamineranno i conti della società. Nel mirino finiranno i tre esercizi precedenti, chiusi nel 2024 (oltre 47 milioni di rosso), nel 2025 (105 milioni di rosso) e nel 2026, esercizio che si chiuderà nuovamente in perdita.

Sulla base di quanto previsto dalla “football earnings rule”, questi esercizi possono prevedere un rosso aggregato di 5 milioni, che può essere aumentato fino a 60 milioni di euro se le perdite risultano coperte da versamenti o da patrimonio netto (soglia che può essere alzata di ulteriori 10 milioni per esercizio per quei club che mostrano un buono stato di salute a livello economico finanziario). Il Como, pur eliminando i cosiddetti costi virtuosi (quelli che la UEFA non considera ai fini del calcolo per la perdita aggregata), sarà sicuramente oltre questa soglia.

E lo stesso accadrà verosimilmente per il secondo parametro chiave, quello dello “squad cost”, che misura il rapporto tra i ricavi e il costo della rosa e che non può superare il 70%. Una volta che la UEFA avrà analizzato i conti e verificato le violazioni, il Como siglerà un settlement agreement della durata di tre o quattro anni, un piano di rientro che prevede una multa (una parte fissa e una parte condizionata al raggiungimento di determinati obiettivi), eventuali limitazioni alla rosa e che mira a mettere i club nella condizione di riportare i conti in equilibrio. Nel mezzo saranno definiti obiettivi intermedi che il Como dovrà impegnarsi a rispettare, per evitare sanzioni ulteriori e il rischio di un’esclusione dalle coppe.