L'ultimo bilancio di Gedi targato Exor si chiude con un rosso di quasi 40 milioni

L’ultimo bilancio di Gedi targato Exor si è chiuso con un rosso di 37,6 milioni di euro , in calo rispetto ai 45 milioni del 2024. Per quanto riguarda i ricavi, nel 2025 si sono attestati a 363,4 milioni (386,8 milioni l’anno scorso). Ricordiamo che nel perimetro della società rientrano il quotidiano La Repubblica e diverse radio, da Deejay a Capital, passando per m2o.

Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus – ha concluso la cessione di Gedi ai greci di Antenna Group nel marzo scorso. Nelle ultime ore il nuovo consiglio di amministrazione del gruppo editoriale ha approvato e depositato il bilancio 2025 , con i risultati economico-finanziari che ovviamente fanno totale riferimento alla passata gestione, l’ultima della famiglia Agnelli-Elkann .

Andando ad analizzare le varie divisioni del gruppo editoriale, Gedi news network SpA – che contiene La Repubblica e La Stampa (ceduta nel frattempo al gruppo Sae) – ha avuto ricavi per 200,2 milioni di euro, una posizione finanziaria netta negativa per 45,4 milioni di euro, con perdite per 20,8 milioni. Per quanto riguarda, invece, Gedi digital – società che gestisce le attività sul web e che con le sue operazioni di partecipazione in altre società digital – ha portato a termine un 2025 con 71,7 milioni di ricavi e 4,9 milioni di perdite.

A pesare sono state le continue svalutazioni delle partecipazioni in Stardust, Alfemminile, Talent Garden, Milo 4, e la cessione completa della quota in Cronache di Spogliatoio. Stardust (esclusa dall’accordo con Antenna), per fare un esempio, nel 2025 ha registrato quasi 6 milioni di perdite con 5,8 milioni di ricavi. Risultati negativi anche per Alfemminile srl – 2,4 milioni di perdite su 1,8 mln di ricavi –, mentre Auto XY è in positivo di 1,65 milioni con 12 milioni di ricavi.

A riportare risultati positivi nello scorso anno è stato il gruppo radio, racchiuso in Elemedia e che comprende Deejay, m2o, Capital, e la piattaforma One podcast. Non sorprende quindi che il principale obiettivo di Antenna nelle contrattazioni con Exor fosse proprio il gruppo radiofonico di Gedi. Nel 2025, le radio hanno fruttato 67,2 milioni di ricavi (63,5 milioni di euro nel 2024) per 9,4 milioni di utili.