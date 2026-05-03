Inter, lo scudetto è tuo: quanto vale il 21° tricolore della storia nerazzurra

L’Inter è Campione d’Italia. I nerazzurri hanno conquistato il 21° scudetto della storia del club, chiudendo i discorsi già tre giornate prima della fine del campionato.

Un successo che porta la firma del tecnico, che è riuscito a risollevare la squadra dopo la fallimentare conclusione della passata stagione con la storica debacle nella finale di Champions League contro il PSG. E tanti dei protagonisti dell’annata 2024/25 sono stati decisivi per tornare a vincere: da Lautaro Martinez a Federico Dimarco, passando per Hakan Calhanoglu.

Un risultato rilevante non solo in termini sportivi, ma che impatta anche su diverse voci legate ai ricavi, dai diritti tv fino agli sponsor.