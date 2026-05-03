L’Inter è campione d’Italia: è il 21º scudetto dei nerazzurri

La festa dell’Inter può cominciare: i nerazzurri sono campioni d’Italia per la 21ª volta nella loro storia. A tre giornate dal termine, anche la matematica ora sorride alla squadra di Cristian Chivu, che con il successo sul Parma può festeggiare il suo primo titolo da allenatore.

Un trionfo che porta la firma del tecnico, che è riuscito a risollevare la squadra dopo la fallimentare conclusione della passata stagione con la storica debacle nella finale di Champions League contro il PSG. E tanti dei protagonisti dell’annata 2024/25 sono stati decisivi per tornare a vincere: da Lautaro Martinez a Federico Dimarco, passando per Hakan Calhanoglu.