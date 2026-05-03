L’Inter è campione d’Italia: è il 21º scudetto dei nerazzurri

La festa dell’Inter può cominciare: i nerazzurri sono campioni d’Italia per la 21ª volta nella loro storia. A tre giornate dal termine, anche la matematica ora sorride alla squadra di Cristian Chivu, che con il successo sul Parma può festeggiare il suo primo titolo da allenatore.
Un trionfo che porta la firma del tecnico, che è riuscito a risollevare la squadra dopo la fallimentare conclusione della passata stagione con la storica debacle nella finale di Champions League contro il PSG. E tanti dei protagonisti dell’annata 2024/25 sono stati decisivi per tornare a vincere: da Lautaro Martinez a Federico Dimarco, passando per Hakan Calhanoglu.
Così ora dopo il club di Oaktree a festeggiare la conquista del Tricolore appena dopo due anni dall’ultima volta: si tratta del primo titolo conquistato dall’attuale proprietà.
I proprietari più vincenti della storia nerazzurra:
- Massimo Moratti: 16 trofei di cui 11 sotto la sua presidenza (4 scudetti, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa, 1 Champions League, 1 Coppa UEFA, 1 Mondiale per Club) e 5 sotto la presidenza di Giacinto Facchetti (1 scudetto, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa italiana) in 18 anni di presidenza;
- Steven Zhang: 7 trofei (2 scudetti, 2 Coppa Italia, 3 Supercoppa italiana) in 6 anni di presidenza;
- Angelo Moratti: 7 trofei (3 scudetti, 2 Coppa dei Campioni, 2 Coppa Intercontinentale) in 13 anni di presidenza;
- Ivanoe Fraizzoli: 4 trofei (2 scudetti, 2 Coppa Italia) in 16 anni di presidenza;
- Ernesto Pellegrini: 4 trofei (1 scudetto, 1 Supercoppa italiana, 2 Coppa UEFA) in 11 anni di presidenza.
Il 21º scudetto è il 46º titolo conquistato dal club nerazzurro nella sua storia. Ecco il palmares completo dell’Inter:
- Scudetti: 21 (1909-10, 1919-20, 1929-30, 1937-38, 1939-40, 1952-53, 1953-54, 1962-63, 1964-65, 1965-66, 1970-71, 1979-80, 1988-89, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2020-21, 2023-24, 2025-26)
- Coppa Italia: 9 (1938-39, 1977-78, 1981-82, 2004-05, 2005-06, 2009-10, 2010-11, 2021-22, 2022-23)
- Supercoppa Italiana: 8 (1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021, 2022, 2023)
- Coppa dei Campioni / UEFA Champions League: 3 (1963-64, 1964-65, 2009-10)
- Coppa UEFA / Europa League: 3 (1990-91, 1993-94, 1997-98)
- Coppa Intercontinentale: 2 (1964, 1965)
- Coppa del Mondo per Club FIFA: 1 (2010)
- Totale trofei ufficiali: 47