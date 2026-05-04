Marotta: «All'Inter idee chiare su come agire. Guardiamo ai migliori giovani italiani»

Alla base della decisione, un profilo ritenuto già pronto per il salto: « Chivu dalla sua aveva il fatto di essere stato un giocatore vincente, di essere stato allenatore vincente nella primavera dell’Inter e di avere fatto bene al Parma. Gli poteva forse mancare un po’ di esperienza, noi abbiamo supportato questa unica lacuna. Per il resto ha delle grandissime qualità e può e deve stare all’Inter per tanti altri anni ».

« Abbiamo deciso di puntare su Chivu con coraggio ponderato, qualità che a un manager non deve mancare, e lo abbiamo fatto da subito, già il giorno dopo la risoluzione del contratto con Simone Inzaghi », ha spiegato Marotta ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Parma, chiarendo come la scelta sia stata rapida ma tutt’altro che improvvisata.

Il presente e il futuro dell’ Inter passano da Cristian Chivu . Ne è convinto il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta , che tra le celebrazioni per il 21esimo scudetto e gli interventi delle ultime ore ha tracciato la linea del club, tra continuità tecnica, ambizioni sportive e riflessioni sul sistema calcio.

Nel pieno dei festeggiamenti tricolori, il numero uno nerazzurro ha ribadito la solidità del progetto sportivo: «Abbiamo le idee molto chiare su come agire, grazie anche al confronto che abbiamo avuto e che avremo con la proprietà, che ci detterà le linee guide anche dal punto di vista economico». Un percorso che si fonda su basi già consolidate: «Sono fiducioso perché è un gruppo consolidatosi nel corso degli anni ed è una peculiarità importante come il fatto di avere uno zoccolo duro di italiani. Dobbiamo continuare e andare a vedere chi sono i migliori giovani italiani».

Accanto ai talenti emergenti, Marotta non esclude l’inserimento di profili più esperti: «Ci sono giocatori bravi che potrebbero fare al caso nostro, così come stranieri di una certa esperienza, che hanno la qualità di portare la cultura della vittoria, che non deve mai mancare». A proposito di italiani, tra i nomi citati anche quello di Marco Palestra, definito «un giocatore di grandissimo avvenire».

Non manca un passaggio sulle polemiche legate all’indagine sul mondo degli arbitri: «C’è grande amarezza, ribadisco quanto detto domenica scorsa. Non esiste un elenco di arbitri sgraditi. Sono tranquillo, non abbiamo nulla da temere, sempre comportati con correttezza e lealtà».

Dalle frequenze di Radio Anch’io Sport, Marotta è poi tornato questa mattina sull’avvio di stagione complicato, difendendo la scelta di dare continuità alla guida tecnica: «Mai avuto dubbi, non è nella mia cultura utilizzare lo strumento dell’esonero. Agli allenatori vengono spesso attribuite colpe che non hanno, l’inizio con qualche sconfitta non ha coinciso con prestazioni negative».