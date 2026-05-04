Pressioni su Rocchi, il pm ascolterà Schenone e altri club referee manager

Prosegue l’inchiesta milanese sul mondo arbitrale e accende i riflettori su una figura chiave ma solitamente poco esposta del calcio italiano: il dirigente incaricato di gestire i rapporti tra club e direttori di gara. Al centro degli approfondimenti degli inquirenti c’è ora anche il referente dell’Inter per questo ambito, Giorgio Schenone, al momento non indagato, che – come riportato da La Repubblica – sarà convocato nei prossimi giorni dalla Procura di Milano.

L’indagine, che conta attualmente cinque indagati, punta a fare luce sulle presunte «designazioni pilotate» contestate all’ex designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi e su alcune scelte arbitrali ritenute «poco gradite» dal club nerazzurro. Proprio Schenone potrebbe essere la persona indicata come «Giorgio» in una delle intercettazioni agli atti, in cui compaiono lo stesso Rocchi e l’ex supervisore VAR Andrea Gervasoni, entrambi indagati per concorso in tentata frode sportiva insieme ad altri soggetti.