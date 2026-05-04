Inter, Ausilio: «Futuro? Faremo un mix di giovani e giocatori di esperienza»

L’Inter di Cristian Chivu ha conquistato ieri, dopo la vittoria con il Parma, il 21° scudetto della propria storia. Si tratta del primo trofeo da tecnico per l’ex difensore che ha ora la possibilità di fare il bis di trofei con la Coppa Italia: la finale è in programma il 13 maggio contro la Lazio.
Del tecnico nerazzurro, per cui si parla ormai da settimane di un rinnovo sempre più vicino, ha parlato a Sky Sport il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio: «Di Cristian conoscevo le qualità che ha dimostrato di avere durante l’anno. In pochi pensavano che un allenatore con sole 13 partite in Serie A potesse essere adatto a una rosa di campioni come l’Inter e dopo un finale di stagione complicato come quello che avevamo avuto. Ma ha dimostrato intelligenza, sensibilità, grande capacità di gestione, ha avuto un approccio moderato, di conoscenza, e credo che il Mondiale per Club lo abbia aiutato. È entrato in sintonia con questo gruppo e piano piano abbiamo costruito questa squadra fantastica».
In questa stagione, poi, sono state diverse le scelte fatte in sede di mercato con un’ottica più sul futuro: «Sapevamo che dovevamo portare qualcosa di fresco, delle novità, e tutti hanno dato il loro contributo. Bonny ed Esposito li abbiamo inseriti, poteva sembrare un rischio ma sapevamo che le qualità c’erano, bisogna avere solo pazienza e aspettare».
Sulle prossime mosse: «Negli ultimi anni abbiamo avuto sempre un occhio di riguardo verso i calciatori italiani. I talenti ci sono, bisogna solo avere pazienza e farli crescere. Alla fine la cosa migliore è cercare qualità, fare un mix di giovani con ragazzi di esperienza, siamo partiti quest’anno e continueremo in questa direzione».