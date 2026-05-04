Il Torino ricorda la tragedia di Superga: oggi il 77° anniversario

Oggi, 4 maggio 2026, sono passati esattamente 77 anni dalla tragedia di Superga, in cui rimase coinvolto il Grande Torino. A rendere omaggio a una delle squadre più forti viste in Italia e nel mondo, fra i tantissimi messaggi, c’è ovviamente anche quello del club granata che in un lungo articolo sul proprio sito internet ha voluto ricordare il «Grande Torino. Orgoglio d’Italia. Sempre e per sempre».

Un lungo messaggio per rendere omaggio alla squadra e ai membri dello staff che hanno perso la vita il 4 maggio 1949, quando l’aereo di ritorno da un’amichevole giocata a Lisbona contro il Benfica impattò sulla collina di Superga. Nello schianto persero la vita 31 persone tra calciatori, dirigenti, tecnici, giornalisti e membri dell’equipaggio. «L’Italia piange i suoi Campioni: un Paese, da ricostruire dopo la guerra, aveva trovato in quei calciatori, in grado di vincere cinque campionati e una Coppa Italia, un baluardo da cui ripartire, su cui costruire le fondamenta della neonata Repubblica – continua il club granata – ricordando che nel dopoguerra, dal 1945 al 1949, il Toro vince quattro scudetti di fila e in questi anni straordinari il Grande Torino coglie alcune prestazioni record: offre alla Nazionale italiana 10 uomini su 11, il 10-0 rifilato al Filadelfia a una malcapitata Alessandria il 2 maggio 1948; le 19 vittorie interne (su 20 gare) e i conseguenti 39 punti (su 40 disponibili) conseguiti in casa nel campionato 1947-1948».

«Dopo aver messo virtualmente in cassaforte il sesto scudetto nella storia del Torino, i granata volano in Portogallo per affrontare in amichevole il Benfica il 3 maggio 1949 in seguito ad un accordo tra i due capitani, Mazzola e Ferreira. Il giorno seguente, il 4 Maggio, l’intera squadra sale sul trimotore I-Elce per fare ritorno a casa. Dopo l’ultimo contatto con la stazione radio, forse a causa del maltempo o di un guasto all’altimetro, l’aereo termina la sua corsa contro il terrapieno della Basilica di Superga», si legge nel post che elenca anche tutti i nomi delle 31 persone che hanno perso la vita quel giorno.