Il 21° scudetto conquistato dall’Inter porta decisamente la firma di Cristian Chivu e di chi, come il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, ha deciso di puntare su di lui a inizio stagione. Nel percorso che ha portato al titolo non vanno però dimenticati i calciatori, che nonostante le delusioni della passata stagione sono riusciti a disegnare una stagione di altissimo livello.
Tra questi anche i nuovi innesti, alcuni dei quali sono risultati fattori decisivi nella stagione nerazzurra. Su tutti Manuel Akanji, arrivato in estate in prestito dal Manchester City e destinato ora a rimanere all’Inter. Con la conquista dello scudetto, infatti, è maturata la seconda condizione (la prima era la disputa di almeno il 50% delle partite in stagione) che trasformerà il prestito in acquisto a titolo definitivo.
Ma come impatterà questa operazione sui conti dell’Inter? Quanto costerà l’acquisto del difensore? Nella stagione 2025/26 Akanji ha avuto un costo di circa 8,44 milioni di euro, tra i 2 milioni di spesa per il prestito e i 6,44 milioni di euro di stipendio lordo del giocatore (3,5 milioni netti), cifre svelate nei mesi scorsi da Calcio e Finanza.
A partire dalla prossima stagione, sempre secondo quanto svelato da questa testata, lo stipendio di Akanji salirà a 6,9 milioni di euro lordi (3,75 milioni netti). A questa cifra si aggiungerà poi la quota ammortamento basata sul riscatto da 15 milioni di euro e un contratto fino al 30 giugno 2028. Quota che ammonterà dunque a 7,5 milioni di euro.
Complessivamente, il costo di Akanji per l’Inter crescerà dunque fino a quota 14,4 milioni di euro con l’acquisto a titolo definitivo dal 2026/27. Rispetto alla stagione in corso, si tratterà di un aumento di 5,96 milioni di euro.