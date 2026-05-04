Il 21° scudetto conquistato dall’Inter porta decisamente la firma di Cristian Chivu e di chi, come il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, ha deciso di puntare su di lui a inizio stagione. Nel percorso che ha portato al titolo non vanno però dimenticati i calciatori, che nonostante le delusioni della passata stagione sono riusciti a disegnare una stagione di altissimo livello.

Tra questi anche i nuovi innesti, alcuni dei quali sono risultati fattori decisivi nella stagione nerazzurra. Su tutti Manuel Akanji, arrivato in estate in prestito dal Manchester City e destinato ora a rimanere all’Inter. Con la conquista dello scudetto, infatti, è maturata la seconda condizione (la prima era la disputa di almeno il 50% delle partite in stagione) che trasformerà il prestito in acquisto a titolo definitivo.