La stella personale di Marotta: è il suo decimo scudetto, superato Boniperti

Giuseppe Marotta si cuce sul petto la sua personale stella. Il ventunesimo scudetto dell’Inter rappresenta infatti il decimo titolo di campione d’Italia festeggiato dal dirigente nella sua carriera, tra la Juventus e i nerazzurri.
“Dieci scudetti? Diciamo nove e mezzo”, aveva detto l’attuale presidente dell’Inter nell’aprile 2024, dopo la vittoria del 20° titolo da parte della squadra allora allenata da Simone Inzaghi. Marotta infatti è diventato amministratore delegato della Juventus nel giugno del 2010, riportando i bianconeri a vincere nel 2011/12 e iniziando una lunga striscia di titoli.
L’esperienza a Torino si è conclusa nell’ottobre 2018, quando non viene rinnovato il suo mandato da ad dalla proprietà. La Juventus al termine della stagione festeggerà l’ottavo titolo consecutivo, ma Marotta nel frattempo si era già trasferito all’Inter.
Diventato amministratore delegato nerazzurro nel dicembre 2018, Marotta ha riportato l’Inter a conquistare il titolo nel 2020/21, ripetendosi poi nel 2023/24 e in questa annata, con lo scudetto numero 10 della sua carriera.
- 2011-12 – Juventus
- 2012-13 – Juventus
- 2013-14 – Juventus
- 2014-15 – Juventus
- 2015-16 – Juventus
- 2016-17 – Juventus
- 2017-18 – Juventus
- 2020-21 – Inter
- 2023-24 – Inter
- 2025-26 – Inter
Il decimo titolo gli permette così di staccare Giampiero Boniperti tra i dirigenti calcistici italiani per numero di scudetti vinti, in una classifica che vede tra i piani alti anche Adriano Galliani.
- Giuseppe Marotta: 10 scudetti (Juventus e Inter);
- Giampiero Boniperti: 9 scudetti (Juventus);
- Adriano Galliani: 8 scudetti (Milan).
Guardando ai presidenti dell’Inter invece, Marotta è il 22° numero uno diverso nella storia nerazzurra, partita da Giovanni Paramithiotti e arrivata a Steven Zhang, passando per Angelo e Massimo Moratti.
Marotta, oltre a rappresentare il primo presidente dell’era Oaktree, è insieme a Giacinto Facchetti, dagli anni ’60 in poi, l’unico a essere stato nominato alla guida del club nerazzurro senza esserne il proprietario. Facchetti ricoprì la carica di presidente dal 2004 al 2006, anno della sua scomparsa, sotto la gestione Massimo Moratti che ritornò presidente proprio dopo la morte dell’ex capitano nerazzurro.
I presidenti più vincenti della storia dell’Inter:
- Massimo Moratti: 11 (4 Campionati italiani, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane, 1 Champions League, 1 Coppa UEFA/Europa League, 1 Mondiale per club)
- Angelo Moratti: 7 (3 Campionati italiani, 2 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali)
- Steven Zhang: 7 (2 Campionati italiani, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane)
- Giacinto Facchetti: 5 (1 Campionato italiano, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane)
- Ivanoe Fraizzoli: 4 (2 Campionati italiani, 2 Coppe Italia)
- Ernesto Pellegrini: 4 (1 Campionato italiano, 1 Supercoppa italiana, 2 Coppe UEFA/Europa League)
- Ferdinando Pozzani: 3 (2 Campionati italiani, 1 Coppa Italia)
- Carlo Masseroni: 2 (2 Campionati italiani)
- Carlo De Medici: 1 (1 Campionato italiano)
- Giorgio Hülss: 1 (1 Campionato italiano)
- Oreste Simonotti: 1 (1 Campionato italiano)
- Giuseppe Marotta 1 (1 campionato italiano)