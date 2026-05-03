La stella personale di Marotta: è il suo decimo scudetto, superato Boniperti

Giuseppe Marotta si cuce sul petto la sua personale stella. Il ventunesimo scudetto dell’Inter rappresenta infatti il decimo titolo di campione d’Italia festeggiato dal dirigente nella sua carriera, tra la Juventus e i nerazzurri.

“Dieci scudetti? Diciamo nove e mezzo”, aveva detto l’attuale presidente dell’Inter nell’aprile 2024, dopo la vittoria del 20° titolo da parte della squadra allora allenata da Simone Inzaghi. Marotta infatti è diventato amministratore delegato della Juventus nel giugno del 2010, riportando i bianconeri a vincere nel 2011/12 e iniziando una lunga striscia di titoli.

L’esperienza a Torino si è conclusa nell’ottobre 2018, quando non viene rinnovato il suo mandato da ad dalla proprietà. La Juventus al termine della stagione festeggerà l’ottavo titolo consecutivo, ma Marotta nel frattempo si era già trasferito all’Inter.